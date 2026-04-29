Regeringens plan för vägar

Regeringen har en ny plan

för vägar och järnvägar i Sverige.

De vill använda över

tusen miljarder kronor.

Pengarna ska användas för

att laga vägar och järnvägar

och bygga en del nya spår.

Alla hål i vägarna

ska vara lagade till år 2037.

Det säger Andreas Carlsson

som är regeringens minister för vägar.

Men det tar längre tid

att laga alla järnvägar.

Järnvägarna kan vara

lagade år 2050, säger ministern.

Regeringen ger pengar

till flera byggen av ny järnväg.

Västlänken i Göteborg.

Tvärbanan vid Södertörn i Stockholm.

Fyra spår för tåg vid Uppsala.

Mer spår på Malmbanan

och Ostkustbanan.

Men regeringen

ger inga pengar till en ny

station i Linköping.

Bygget av järnväg

mellan Byarum och Tenhult

utanför Linköping

får inte heller pengar.

Järnvägen borde få

mer pengar, tycker Miljöpartiet.

De är kritiska

till regeringens plan.

8 SIDOR/TT