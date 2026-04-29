En trasig väg. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringens plan för vägar

Regeringen har en ny plan
för vägar och järnvägar i Sverige.
De vill använda över
tusen miljarder kronor.

Pengarna ska användas för
att laga vägar och järnvägar
och bygga en del nya spår.

Alla hål i vägarna
ska vara lagade till år 2037.
Det säger Andreas Carlsson
som är regeringens minister för vägar.

Men det tar längre tid
att laga alla järnvägar.
Järnvägarna kan vara
lagade år 2050, säger ministern.

Regeringen ger pengar
till flera byggen av ny järnväg.

  • Västlänken i Göteborg.
  • Tvärbanan vid Södertörn i Stockholm.
  • Fyra spår för tåg vid Uppsala.
  • Mer spår på Malmbanan
    och Ostkustbanan.

Men regeringen
ger inga pengar till en ny
station i Linköping.

Bygget av järnväg
mellan Byarum och Tenhult
utanför Linköping
får inte heller pengar.

Järnvägen borde få
mer pengar, tycker Miljöpartiet.
De är kritiska
till regeringens plan.

8 SIDOR/TT

29 april 2026

