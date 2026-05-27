De jobbar med valet

Den 13 september är det val.

Men en grupp i stadshuset i Västerås

jobbar med valet hela året.

Det är en daglig verksamhet

som finns i kommunens viktigaste hus.

De ordnar med saker

till alla vallokaler i Västerås.

Det är saker till

över hundra olika platser.

Det är både platserna

där folk kan rösta före valet

och på dagen för valet.

Gruppen gör i ordning

de gröna båsen som ska

ställas upp i lokalerna.

Det är i båsen som du röstar.

De packar ihop

valsedlar och kuvert

och skickar till lokalerna.

De ordnar med pennor,

gem och en massa annat

som också behövs

för att valet ska fungera.

– Utan vårt jobb

kan inte folk rösta.

Det säger Anna Schenström

som jobbar i gruppen.

Nästan alla i gruppen säger

att de kommer att rösta i valet.

Det är viktigt att rösta säger de.

Att de jobbar i stadshuset

och möter många politiker

gör dem mer intresserade

av politik.

– Men det är svårt att veta

vad alla partier tycker.

Jag får läsa på.

Men det är svårt att hitta

lättläst information,

säger Anna Schenström.

Efter valet kommer

många lådor med saker

tillbaka till stadshuset.

Då fortsätter jobbet för gruppen.

Då ska allt packas och ordnas

till nästa gång det är val.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR