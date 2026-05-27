Robin Suojanen, Jerker Mikkelsen, Pernilla Rosenberg, Magnus Kristiansson, Ingeborg Hedén, Mikael Stenås, Anna Schenström, Lena Johansson, Pontus Nilsson och Rochenth Indrawimala förbereder valbåsen till valet. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Mikael Stenås jobbar med valet i Västerås kommun tillsammans med Pontus Nilsson, Pernilla Rosenberg och Robin Suojanen. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Rochenth Indrawimala och Anna Schenström packar ihop saker till valet. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
– Det är viktigt att rösta i valet. Det är viktigt för demokratin. Det säger Jerker Nicklasson. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Axel Nicklasson ordnar med kuvert till valet. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Stadshuset i Västerås. Det är kommunens viktigaste hus. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
De jobbar med valet
Den 13 september är det val.
Men en grupp i stadshuset i Västerås
jobbar med valet hela året.
Det är en daglig verksamhet
som finns i kommunens viktigaste hus.
De ordnar med saker
till alla vallokaler i Västerås.
Det är saker till
över hundra olika platser.
Det är både platserna
där folk kan rösta före valet
och på dagen för valet.
Gruppen gör i ordning
de gröna båsen som ska
ställas upp i lokalerna.
Det är i båsen som du röstar.
De packar ihop
valsedlar och kuvert
och skickar till lokalerna.
De ordnar med pennor,
gem och en massa annat
som också behövs
för att valet ska fungera.
– Utan vårt jobb
kan inte folk rösta.
Det säger Anna Schenström
som jobbar i gruppen.
Nästan alla i gruppen säger
att de kommer att rösta i valet.
Det är viktigt att rösta säger de.
Att de jobbar i stadshuset
och möter många politiker
gör dem mer intresserade
av politik.
– Men det är svårt att veta
vad alla partier tycker.
Jag får läsa på.
Men det är svårt att hitta
lättläst information,
säger Anna Schenström.
Efter valet kommer
många lådor med saker
tillbaka till stadshuset.
Då fortsätter jobbet för gruppen.
Då ska allt packas och ordnas
till nästa gång det är val.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Valet 2026
- Valet är den 13 september.
- Det är val till riksdagen,
till kommuner
och till regioner.
- Alla som får rösta
får ett röstkort.
- Det finns många tusen lokaler
där folk röstar.
- På ditt röstkort står det
i vilken lokal
du kan rösta på valdagen.
- Du kan också rösta innan valet,
du kan förtidsrösta.
27 maj 2026
om att rösta i valet
27 maj 2026
