De vill ta medborgarskap

Regeringen i Sverige

har ett nytt förslag.

De vill att personer

ska kunna förlora

sina medborgarskap.

Det är nytt.

I dag kan du inte förlora

ditt medborgarskap i Sverige.

Förslaget gäller personer

som har två medborgarskap.

Ett i Sverige och ett

i något annat land.

Det handlar om personer

som har ljugit för att bli

medborgare i Sverige.

Eller personer som

har gjort allvarliga brott.

Till exempel personer

som är ledare för

gäng med brottslingar.

Förslaget är en ändring

i den viktiga grundlagen.

Därför kan det ta ett tag

innan förslaget blir verklighet.

Regeringen är partierna

Moderaterna, Kristdemokraterna

och Liberalerna.

De har gjort förslaget ihop

med Sverigedemokraterna.

Medborgarskap säger

att du hör till ett land.

Det är ditt land.

Du får bo där

och du får skydd där.

8 SIDOR/TT