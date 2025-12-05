Alla Väljare

Fyra personer står vid varsitt bord. De har varsin mikrofon. Bakom dem finns Sveriges flagga och EUs flagga.

Henrik Vinge från Sverigedemokraterna, Gunnar Strömmer från Moderaterna, Nina Larsson från Liberalerna och Christian Carlsson från Kristdemokraterna. Foto: Christine Olsson/TT

De vill ta medborgarskap

Regeringen i Sverige
har ett nytt förslag.

De vill att personer
ska kunna förlora
sina medborgarskap.
Det är nytt.
I dag kan du inte förlora
ditt medborgarskap i Sverige.

Förslaget gäller personer
som har två medborgarskap.
Ett i Sverige och ett
i något annat land.

Det handlar om personer
som har ljugit för att bli
medborgare i Sverige.
Eller personer som
har gjort allvarliga brott.
Till exempel personer
som är ledare för
gäng med brottslingar.

Förslaget är en ändring
i den viktiga grundlagen.
Därför kan det ta ett tag
innan förslaget blir verklighet.

Regeringen är partierna
Moderaterna, Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De har gjort förslaget ihop
med Sverigedemokraterna.

Medborgarskap säger
att du hör till ett land.
Det är ditt land.
Du får bo där
och du får skydd där.

8 SIDOR/TT

5 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. . skriver:
    5 december, 2025 kl. 13:29

    äntligen något vettigt.

    Svara
  2. guru skriver:
    5 december, 2025 kl. 13:37

    detta förslag borde finnas för länge sen. jag är för ett sådant lag. begår du brott ska du ut.svårare än så behöver det inte vara.hoppas det införs fortast möjligt. tack regeringen .

    Svara
  3. Birgitta p skriver:
    5 december, 2025 kl. 13:55

    Fängelserna är överfulla med kriminella jag vill inte betala skatt för deras uppehälle. Ta bort svensk medborgarskap för dom och utvisa ditt dom kommer ifrån.nu räcker det med daltandet.

    Svara
  4. B skriver:
    5 december, 2025 kl. 14:20

    Varför ska man ha 2 medborgarskap ??? Man måste bestämma sig vilket land man vill bo i eller??

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      5 december, 2025 kl. 14:26

      Hej B

      Du måste inte vara medborgare
      i ett land för att få bo där.

      Det är ganska vanligt att människor
      har två medborgarskap.
      Det kan bero på var deras föräldrar är födda,
      var de själva är födda och andra saker.

      Här är några personer som har flera medborgarskap:

      Elon Musk
      Arnold Schwarzenegger
      Salma Hayek
      Jim Carrey
      Joel Kinnaman
      Armand Duplantis
      Dolph Lundgren

      /Hälsningar från 8 Sidor

  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    5 december, 2025 kl. 15:07

    Mina barn har 3!!!🙂

    Svara
  6. Reza skriver:
    5 december, 2025 kl. 15:15

    Så jag tror att det som händer om farliga kanske till några praons som de har ingen land hur kan lösa den problem och faktiskt om

    Svara
  7. Henrik skriver:
    5 december, 2025 kl. 16:31

    Bra👍👍👍äntligen…

    Svara
  8. Annika skriver:
    5 december, 2025 kl. 16:41

    Man måste tänka noga innan man begår brott, om det är lönt att göra det.tycker att det är bra beslut återkalla medborgarskap för brottslingar det är det rätta.såna har inte här att göra.

    Svara
  9. Hej skriver:
    5 december, 2025 kl. 19:43

    Man ska bli dömd induviduel på sina handlingar och moral, inte som en folk grupp. Jag tycker att förslaget är bra.😀

    Svara
  10. Hej skriver:
    5 december, 2025 kl. 19:43

    *Folkgrupp

    Svara
  11. Gunnar skriver:
    5 december, 2025 kl. 19:53

    Det finns ingen som blir dömd efter folkgrupp. Vad har du fått det ifrån?
    Medborgarskap bör återkallas, så fort individen missköter sig på olika sätt. Alldelles för
    snällt system, som brottslingar vet om och mer än gärna utnyttjar. Man bör bara ha uppehållstillstånd här i Sverige. Medborgarskap endast i landet de är födda i.

    Svara
