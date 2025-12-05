Alla Väljare
Henrik Vinge från Sverigedemokraterna, Gunnar Strömmer från Moderaterna, Nina Larsson från Liberalerna och Christian Carlsson från Kristdemokraterna. Foto: Christine Olsson/TT
De vill ta medborgarskap
Regeringen i Sverige
har ett nytt förslag.
De vill att personer
ska kunna förlora
sina medborgarskap.
Det är nytt.
I dag kan du inte förlora
ditt medborgarskap i Sverige.
Förslaget gäller personer
som har två medborgarskap.
Ett i Sverige och ett
i något annat land.
Det handlar om personer
som har ljugit för att bli
medborgare i Sverige.
Eller personer som
har gjort allvarliga brott.
Till exempel personer
som är ledare för
gäng med brottslingar.
Förslaget är en ändring
i den viktiga grundlagen.
Därför kan det ta ett tag
innan förslaget blir verklighet.
Regeringen är partierna
Moderaterna, Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De har gjort förslaget ihop
med Sverigedemokraterna.
Medborgarskap säger
att du hör till ett land.
Det är ditt land.
Du får bo där
och du får skydd där.
8 SIDOR/TT
5 december 2025
äntligen något vettigt.
detta förslag borde finnas för länge sen. jag är för ett sådant lag. begår du brott ska du ut.svårare än så behöver det inte vara.hoppas det införs fortast möjligt. tack regeringen .
Fängelserna är överfulla med kriminella jag vill inte betala skatt för deras uppehälle. Ta bort svensk medborgarskap för dom och utvisa ditt dom kommer ifrån.nu räcker det med daltandet.
Varför ska man ha 2 medborgarskap ??? Man måste bestämma sig vilket land man vill bo i eller??
Hej B
Du måste inte vara medborgare
i ett land för att få bo där.
Det är ganska vanligt att människor
har två medborgarskap.
Det kan bero på var deras föräldrar är födda,
var de själva är födda och andra saker.
Här är några personer som har flera medborgarskap:
Elon Musk
Arnold Schwarzenegger
Salma Hayek
Jim Carrey
Joel Kinnaman
Armand Duplantis
Dolph Lundgren
/Hälsningar från 8 Sidor
Mina barn har 3!!!🙂
Så jag tror att det som händer om farliga kanske till några praons som de har ingen land hur kan lösa den problem och faktiskt om
Bra👍👍👍äntligen…
Man måste tänka noga innan man begår brott, om det är lönt att göra det.tycker att det är bra beslut återkalla medborgarskap för brottslingar det är det rätta.såna har inte här att göra.
Man ska bli dömd induviduel på sina handlingar och moral, inte som en folk grupp. Jag tycker att förslaget är bra.😀
*Folkgrupp
Det finns ingen som blir dömd efter folkgrupp. Vad har du fått det ifrån?
Medborgarskap bör återkallas, så fort individen missköter sig på olika sätt. Alldelles för
snällt system, som brottslingar vet om och mer än gärna utnyttjar. Man bör bara ha uppehållstillstånd här i Sverige. Medborgarskap endast i landet de är födda i.