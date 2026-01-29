Alla Väljare
Katja Nyberg jobbar i riksdagen för partiet Sverigedemokraterna. Foto: Lars Schröder/TT
Hon hade droger i blodet
Katja Nyberg är politiker.
Hon är med i partiet
Sverigedemokraterna.
Hon hade både droger och alkohol
i blodet när hon körde bil.
Det visar papper från myndigheten
Transportstyrelsen.
Nu har myndigheten
tagit hennes körkort.
Hon får inte längre köra bil.
Det är inte klart
hur länge förbudet gäller.
Det var i januari som Nyberg
blev misstänkt för brottet rattfylla.
Poliser tog fast henne
när hon körde bil.
Nyberg säger att hon är oskyldig.
Nyberg jobbar i Sveriges riksdag
med frågor som handlar om
brott och poliser.
Nu har regeringen bestämt
att hon inte får jobba med det.
Katja Nyberg jobbade som polis
innan hon blev politiker.
Det är inte säkert att det
blir en rättegång mot Nyberg.
En åklagare undersöker
om det kan bli det.
Nyberg säger själv
att hon nu lämnar
Sverigedemokraterna.
Men att hon ska
jobba kvar i riksdagen.
Sverigedemokraterna
vill att hon ska
lämna riksdagen helt.
8 SIDOR/TT
29 januari 2026
Hon borde skämmas ,hon jobbade som polis innan så hon borde veta att köra bil påverkat var dåligt .kasta ut henne från riksdagen bums såna politiker vill vi inte ha.tack
Hon passar inte i riksdagen om hon har problem med droger. Och passar inte heller som polis.
Det är en politiker hon borde få sparken😠
8 sidor hag hade en fråga jag läste frsta nyheter som skrvit hon hade eo påse med 2 kilo kokaein vad har händ med det mästtanken ,????😎
Hej!
Det stämmer att Katja Nyberg
också hade en liten påse med pulver
när poliserna tog henne.
Poliserna tror att det var
drogen kokain i påsen.
Men vi vet inte om något
svar har kommit om det än.
/Hälsningar 8 Sidor
Är det fastställt?
Det finns mediciner som ger falska resultat på drogtester, vilket innebär man måste ta en specifik blodprov.
Om hon gjorde det polisen sa… Borde inte vården erbjuda henne behandling?
Hon är en människa också. Och hon borde få hjälp ifall hon behöver det.
Det finns knäppa kändisar som provar drogger som tror orka jobbar längre eller piggare det är tillverkaren ska stoppa detta
Hej 8sidor
Jag har en fråga men jag vill inte skriva den här.
Kan ni hjälpa mig?
Tack.
Hej Ensam!
Om du vill kan du mejla din fråga till oss på
[email protected]
Vänliga hälsningar från 8 Sidor
SD 😂😂😍😂😂
Hur Sverige faller samman. Narkomaner styr landet. Hur grymt.
Inte bra förebild.
varför😭
hur hade hon drogerr???
Det vet vi inte än.
Vänligen,
8 Sidor
Självklart Katja förlorar sitt jobb och det händ vad hände.
-Men vi är människan glömmer inte, vi gör misstag och drabbas sådana fall.
inte bra
kasta ut henne
droger varför
Hur kan hon har både alkohol och Knark, hon måste har haft en dålig dag om hon hade haft både det 😷
Man ska inte vara politiker om man använder droger!?
Om hon va polis så fatta hon inte kanske
om hon ha varit polis borde hon veta
Hon borde inte ha haft droger och alkohol i blodet om hon var polis innan 😤😠
otroligt onödigt
Verkligen kanelbullan6767 håller med…
Det som hon gjorde var fel, men hon är snygg I alla fall!😍
Att hon har mage att spela oskyldig!
Då är det bättre att bara erkänna!
Det är äckligt att hon ens ljuger om det🤮😤
Att kriminella har mage att ljuga polisen rakt upp i ansiktet när de tas på bar gärning.
Med det gör alla, också de gängkriminella, de som våldtar våra gamlingar och försöker lura av dem pengarna.
Men de sistnämnda hamnar i Helvetet och så är vi av med dem.
Att förlora pengar på grund av en bluff var förödande. Jag kände mig skamsen och förlorad, men fick senare riktig hjälp genom en professionell expert på återvinning av pengar. Mitt ärende hanterades med omsorg, tydlighet och resultat. Jag fick tillbaka mina pengar och återfick hoppet. Kontakt: Trustwave.Cyberdefense @gmail com