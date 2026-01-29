Alla Väljare

Hon har ljust långt hår. Hon står och pratar i en mikrofon. Bakom finns Sveriges flagga och EUs flagga.

Katja Nyberg jobbar i riksdagen för partiet Sverigedemokraterna. Foto: Lars Schröder/TT

Hon hade droger i blodet

Katja Nyberg är politiker.
Hon är med i partiet
Sverigedemokraterna.

Hon hade både droger och alkohol
i blodet när hon körde bil.
Det visar papper från myndigheten
Transportstyrelsen.

Nu har myndigheten
tagit hennes körkort.
Hon får inte längre köra bil.
Det är inte klart
hur länge förbudet gäller.

Det var i januari som Nyberg
blev misstänkt för brottet rattfylla.
Poliser tog fast henne
när hon körde bil.

Nyberg säger att hon är oskyldig.

Nyberg jobbar i Sveriges riksdag
med frågor som handlar om
brott och poliser.
Nu har regeringen bestämt
att hon inte får jobba med det.

Katja Nyberg jobbade som polis
innan hon blev politiker.

Det är inte säkert att det
blir en rättegång mot Nyberg.
En åklagare undersöker
om det kan bli det.

Nyberg säger själv
att hon nu lämnar
Sverigedemokraterna.
Men att hon ska
jobba kvar i riksdagen.

Sverigedemokraterna
vill att hon ska
lämna riksdagen helt.

8 SIDOR/TT

29 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
31 kommentarer
  1. V skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:33

    Hon borde skämmas ,hon jobbade som polis innan så hon borde veta att köra bil påverkat var dåligt .kasta ut henne från riksdagen bums såna politiker vill vi inte ha.tack

    Svara
  2. Mamma skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:35

    Hon passar inte i riksdagen om hon har problem med droger. Och passar inte heller som polis.

    Svara
  3. Moltass skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:38

    Det är en politiker hon borde få sparken😠

    Svara
  4. Nyfiken skriver:
    29 januari, 2026 kl. 14:42

    8 sidor hag hade en fråga jag läste frsta nyheter som skrvit hon hade eo påse med 2 kilo kokaein vad har händ med det mästtanken ,????😎

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      29 januari, 2026 kl. 14:49

      Hej!
      Det stämmer att Katja Nyberg
      också hade en liten påse med pulver
      när poliserna tog henne.
      Poliserna tror att det var
      drogen kokain i påsen.
      Men vi vet inte om något
      svar har kommit om det än.
      /Hälsningar 8 Sidor

  5. Anonym skriver:
    29 januari, 2026 kl. 15:09

    Är det fastställt?
    Det finns mediciner som ger falska resultat på drogtester, vilket innebär man måste ta en specifik blodprov.

    Om hon gjorde det polisen sa… Borde inte vården erbjuda henne behandling?
    Hon är en människa också. Och hon borde få hjälp ifall hon behöver det.

    Svara
  6. sigge69 skriver:
    29 januari, 2026 kl. 15:37

    Det finns knäppa kändisar som provar drogger som tror orka jobbar längre eller piggare det är tillverkaren ska stoppa detta

    Svara
  7. Ensam skriver:
    29 januari, 2026 kl. 16:38

    Hej 8sidor
    Jag har en fråga men jag vill inte skriva den här.
    Kan ni hjälpa mig?
    Tack.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      30 januari, 2026 kl. 10:58

      Hej Ensam!

      Om du vill kan du mejla din fråga till oss på
      [email protected]

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  8. Jing pin skriver:
    29 januari, 2026 kl. 17:56

    SD 😂😂😍😂😂

    Svara
  9. Erik skriver:
    29 januari, 2026 kl. 18:49

    Hur Sverige faller samman. Narkomaner styr landet. Hur grymt.

    Svara
  10. A skriver:
    29 januari, 2026 kl. 22:57

    Inte bra förebild.

    Svara
  11. konstig person skriver:
    30 januari, 2026 kl. 10:38

    varför😭

    Svara
  12. bob the furry skriver:
    30 januari, 2026 kl. 11:22

    hur hade hon drogerr???

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      30 januari, 2026 kl. 11:26

      Det vet vi inte än.

      Vänligen,

      8 Sidor

  13. KM skriver:
    30 januari, 2026 kl. 11:25

    Självklart Katja förlorar sitt jobb och det händ vad hände.

    Svara
  14. KM skriver:
    30 januari, 2026 kl. 11:25

    -Men vi är människan glömmer inte, vi gör misstag och drabbas sådana fall.

    Svara
  15. laku skriver:
    30 januari, 2026 kl. 11:29

    inte bra

    Svara
  16. bob skriver:
    30 januari, 2026 kl. 11:30

    kasta ut henne

    Svara
  17. bob skriver:
    30 januari, 2026 kl. 11:31

    droger varför

    Svara
  18. M Force skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:14

    Hur kan hon har både alkohol och Knark, hon måste har haft en dålig dag om hon hade haft både det 😷

    Svara
  19. wilmer fransson skriver:
    30 januari, 2026 kl. 12:18

    Man ska inte vara politiker om man använder droger!?

    Svara
  20. pizza skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:16

    Om hon va polis så fatta hon inte kanske

    Svara
  21. pizza skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:20

    om hon ha varit polis borde hon veta

    Svara
  22. Klara skriver:
    30 januari, 2026 kl. 13:31

    Hon borde inte ha haft droger och alkohol i blodet om hon var polis innan 😤😠

    Svara
  23. kanelbullan6767 skriver:
    30 januari, 2026 kl. 14:09

    otroligt onödigt

    Svara
  24. Bullankanel6767 skriver:
    30 januari, 2026 kl. 14:10

    Verkligen kanelbullan6767 håller med…

    Svara
  25. Charlie Chan skriver:
    30 januari, 2026 kl. 15:00

    Det som hon gjorde var fel, men hon är snygg I alla fall!😍

    Svara
  26. Vill inte säga skriver:
    30 januari, 2026 kl. 15:45

    Att hon har mage att spela oskyldig!
    Då är det bättre att bara erkänna!
    Det är äckligt att hon ens ljuger om det🤮😤

    Svara
  27. Mikael skriver:
    30 januari, 2026 kl. 16:48

    Att kriminella har mage att ljuga polisen rakt upp i ansiktet när de tas på bar gärning.
    Med det gör alla, också de gängkriminella, de som våldtar våra gamlingar och försöker lura av dem pengarna.
    Men de sistnämnda hamnar i Helvetet och så är vi av med dem.

    Svara
  28. Jess skriver:
    30 januari, 2026 kl. 18:24

    Att förlora pengar på grund av en bluff var förödande. Jag kände mig skamsen och förlorad, men fick senare riktig hjälp genom en professionell expert på återvinning av pengar. Mitt ärende hanterades med omsorg, tydlighet och resultat. Jag fick tillbaka mina pengar och återfick hoppet. Kontakt: Trustwave.Cyberdefense @gmail com

    Svara
