Hon hade droger i blodet

Katja Nyberg är politiker.

Hon är med i partiet

Sverigedemokraterna.

Hon hade både droger och alkohol

i blodet när hon körde bil.

Det visar papper från myndigheten

Transportstyrelsen.

Nu har myndigheten

tagit hennes körkort.

Hon får inte längre köra bil.

Det är inte klart

hur länge förbudet gäller.

Det var i januari som Nyberg

blev misstänkt för brottet rattfylla.

Poliser tog fast henne

när hon körde bil.

Nyberg säger att hon är oskyldig.

Nyberg jobbar i Sveriges riksdag

med frågor som handlar om

brott och poliser.

Nu har regeringen bestämt

att hon inte får jobba med det.

Katja Nyberg jobbade som polis

innan hon blev politiker.

Det är inte säkert att det

blir en rättegång mot Nyberg.

En åklagare undersöker

om det kan bli det.

Nyberg säger själv

att hon nu lämnar

Sverigedemokraterna.

Men att hon ska

jobba kvar i riksdagen.

Sverigedemokraterna

vill att hon ska

lämna riksdagen helt.

8 SIDOR/TT