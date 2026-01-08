Politiker misstänkt för brott

Katja Nyberg är politiker.

Hon är med i partiet

Sverigedemokraterna.

Hon jobbar i Sveriges riksdag.

Hon är med i gruppen som

jobbar med brott och straff,

justitieutskottet.

Nu är hon misstänkt för brott.

Poliserna tror att hon körde bil

när hon druckit alkohol.

Hon hade också en liten påse.

Poliserna tror att det var

drogen kokain i påsen.

Det skriver

tidningen Aftonbladet.

Poliserna har tagit prover

på hennes blod och på det

som fanns i påsen.

Men det tar några dagar

innan vi får veta resultatet.

Poliserna har tagit

Katja Nybergs körkort.

Katja Nyberg säger

att hon är helt oskyldig.

Hon säger att det som hände

var att hon råkade köra på

ett djur med sin bil.

Innan Katja Nyberg

blev politiker

jobbade hon som polis.

8 SIDOR/TT