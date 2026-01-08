Alla Väljare

Hon har ljust långt hår. Hon står och pratar i en mikrofon. Bakom finns Sveriges flagga och EUs flagga.

Katja Nyberg. Foto: Lars Schröder/TT

Politiker misstänkt för brott

Katja Nyberg är politiker.
Hon är med i partiet
Sverigedemokraterna.

Hon jobbar i Sveriges riksdag.
Hon är med i gruppen som
jobbar med brott och straff,
justitieutskottet.

Nu är hon misstänkt för brott.
Poliserna tror att hon körde bil
när hon druckit alkohol.

Hon hade också en liten påse.
Poliserna tror att det var
drogen kokain i påsen.

Det skriver
tidningen Aftonbladet.

Poliserna har tagit prover
på hennes blod och på det
som fanns i påsen.
Men det tar några dagar
innan vi får veta resultatet.

Poliserna har tagit
Katja Nybergs körkort.

Katja Nyberg säger
att hon är helt oskyldig.
Hon säger att det som hände
var att hon råkade köra på
ett djur med sin bil.

Innan Katja Nyberg
blev politiker
jobbade hon som polis.

8 SIDOR/TT

8 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar