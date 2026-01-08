Alla Väljare
Katja Nyberg. Foto: Lars Schröder/TT
Politiker misstänkt för brott
Katja Nyberg är politiker.
Hon är med i partiet
Sverigedemokraterna.
Hon jobbar i Sveriges riksdag.
Hon är med i gruppen som
jobbar med brott och straff,
justitieutskottet.
Nu är hon misstänkt för brott.
Poliserna tror att hon körde bil
när hon druckit alkohol.
Hon hade också en liten påse.
Poliserna tror att det var
drogen kokain i påsen.
Det skriver
tidningen Aftonbladet.
Poliserna har tagit prover
på hennes blod och på det
som fanns i påsen.
Men det tar några dagar
innan vi får veta resultatet.
Poliserna har tagit
Katja Nybergs körkort.
Katja Nyberg säger
att hon är helt oskyldig.
Hon säger att det som hände
var att hon råkade köra på
ett djur med sin bil.
Innan Katja Nyberg
blev politiker
jobbade hon som polis.
8 SIDOR/TT
8 januari 2026