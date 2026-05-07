Alla Väljare

Hon står i riksdagen och blir intervjuad av flera journalister.

Socialdemokraten Lena Hallengren innan ett möte om bråket i riksdagen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ingen lösning på bråket

Partierna i Sveriges riksdag
bråkar om hur de ska rösta.
Det finns ännu
ingen lösning på bråket.

Bråket handlar om en gammal regel
som finns i riksdagen.
Den handlar om hur politikerna
ska göra när några är borta
och inte kan rösta.
Till exempel när någon
är sjuk eller på resa.

I många år har partierna följt regeln.
Men förra veckan bröt partiet
Sverigedemokraterna mot den.

Därför är det bråk.
Partierna kommer inte överens.
En del vill ha kvar den gamla regeln.
En del vill ändra den.
Men inget är bestämt.

Därför försöker nu alla partier
få alla sina politiker
att vara med varje gång
de ska rösta om något.

Den gamla regeln kallas
för kvittningssystemet.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

Den gamla regeln

  • Partierna har kommit överens om
    hur de kan rösta i riksdagen
    trots att alla politiker inte är på plats.
    Det är en sorts regel.
  • I riksdagen finns 349 politiker.
    Men ofta är några sjuka eller på resa.
    För att det ändå ska bli rättvist
    när riksdagen röstar
    väljer partierna ut några politiker.
    De får inte rösta.
  • Om en politiker från ett parti
    som tänkte rösta ja är borta
    väljer partierna som tänkte rösta nej
    ut en av sina politiker.
    Den politikern låter bli att rösta.
    Det kallas att kvitta.
Den stora salen i Sveriges riksdag. Alla politiker sitter i sina bänkar. Politikerna i Sveriges riksdag. Foto: Anders Wiklund/TT

7 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar