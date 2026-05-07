Alla Väljare
Socialdemokraten Lena Hallengren innan ett möte om bråket i riksdagen. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Ingen lösning på bråket
Partierna i Sveriges riksdag
bråkar om hur de ska rösta.
Det finns ännu
ingen lösning på bråket.
Bråket handlar om en gammal regel
som finns i riksdagen.
Den handlar om hur politikerna
ska göra när några är borta
och inte kan rösta.
Till exempel när någon
är sjuk eller på resa.
I många år har partierna följt regeln.
Men förra veckan bröt partiet
Sverigedemokraterna mot den.
Därför är det bråk.
Partierna kommer inte överens.
En del vill ha kvar den gamla regeln.
En del vill ändra den.
Men inget är bestämt.
Därför försöker nu alla partier
få alla sina politiker
att vara med varje gång
de ska rösta om något.
Den gamla regeln kallas
för kvittningssystemet.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Den gamla regeln
- Partierna har kommit överens om
hur de kan rösta i riksdagen
trots att alla politiker inte är på plats.
Det är en sorts regel.
- I riksdagen finns 349 politiker.
Men ofta är några sjuka eller på resa.
För att det ändå ska bli rättvist
när riksdagen röstar
väljer partierna ut några politiker.
De får inte rösta.
- Om en politiker från ett parti
som tänkte rösta ja är borta
väljer partierna som tänkte rösta nej
ut en av sina politiker.
Den politikern låter bli att rösta.
Det kallas att kvitta.
7 maj 2026