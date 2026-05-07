Partierna i Sveriges riksdag

bråkar om hur de ska rösta.

Det finns ännu

ingen lösning på bråket.

Bråket handlar om en gammal regel

som finns i riksdagen.

Den handlar om hur politikerna

ska göra när några är borta

och inte kan rösta.

Till exempel när någon

är sjuk eller på resa.

I många år har partierna följt regeln.

Men förra veckan bröt partiet

Sverigedemokraterna mot den.

Därför är det bråk.

Partierna kommer inte överens.

En del vill ha kvar den gamla regeln.

En del vill ändra den.

Men inget är bestämt.

Därför försöker nu alla partier

få alla sina politiker

att vara med varje gång

de ska rösta om något.

Den gamla regeln kallas

för kvittningssystemet.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR