Riksdagen ska rösta

Riksdagen ska jobba

fast det är sommar.

På torsdag ska de rösta

om förslagen till åtta nya lagar.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,

Centerpartiet och Miljöpartiet

hoppas kunna stoppa

flera av regeringens förslag.

Ett av förslagen handlar

om hårdare regler

för invandrare som vill

ta hit sin familj.

Regeringen vill att folk

ska vänta två år

innan de får söka om

att ta hit sin familj.

– Det är grymt att tvinga

människor att leva separerade

i flera års tid.

Det säger Annika Hirvonen

i Miljöpartiet.

Hon ska rösta nej

till förslaget.

Hon tror att en del politiker

från regeringens sida

också kan rösta nej.

Då kan de stoppa förslaget.

Partierna som är regeringens motståndare

kommer också att rösta nej

till hårdare regler om lön

för den som vill

ta hit sin familj.

Riksdagen ska också rösta

om förslaget att barn

som är 14 år

ska kunna dömas till fängelse.

Där är partierna inte

lika överens om

att rösta mot regeringen.

Politikerna i riksdagen

brukar vara lediga på sommaren.

Men i år jobbar de flera gånger.

De ska hinna rösta om förslag

till nya lagar innan valet.

På onsdagen har politikerna

debatt i riksdagen

om regeringens förslag

till nya lagar.

Partierna i regeringen

är Moderaterna, Kristdemokraterna

och Liberalerna.

De samarbetar med Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT