Alla Väljare
Annika Hirvonen är politiker i Miljöpartiet. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Riksdagen ska rösta
Riksdagen ska jobba
fast det är sommar.
På torsdag ska de rösta
om förslagen till åtta nya lagar.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Centerpartiet och Miljöpartiet
hoppas kunna stoppa
flera av regeringens förslag.
Ett av förslagen handlar
om hårdare regler
för invandrare som vill
ta hit sin familj.
Regeringen vill att folk
ska vänta två år
innan de får söka om
att ta hit sin familj.
– Det är grymt att tvinga
människor att leva separerade
i flera års tid.
Det säger Annika Hirvonen
i Miljöpartiet.
Hon ska rösta nej
till förslaget.
Hon tror att en del politiker
från regeringens sida
också kan rösta nej.
Då kan de stoppa förslaget.
Partierna som är regeringens motståndare
kommer också att rösta nej
till hårdare regler om lön
för den som vill
ta hit sin familj.
Riksdagen ska också rösta
om förslaget att barn
som är 14 år
ska kunna dömas till fängelse.
Där är partierna inte
lika överens om
att rösta mot regeringen.
Politikerna i riksdagen
brukar vara lediga på sommaren.
Men i år jobbar de flera gånger.
De ska hinna rösta om förslag
till nya lagar innan valet.
På onsdagen har politikerna
debatt i riksdagen
om regeringens förslag
till nya lagar.
Partierna i regeringen
är Moderaterna, Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De samarbetar med Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
12 augusti 2026