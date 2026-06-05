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Fängelset i staden Tartu i Estland. Foto: Christine Olsson/TT
Klart med fångar till Estland
Det är trångt
i svenska fängelser.
Nu är det klart
att svenska fångar
i stället kan sitta
i fängelse i Estland.
Det har Sveriges
riksdag sagt ja till.
Förslaget kommer
från regeringen.
Men även Socialdemokraterna
och Centerpartiet säger ja.
Upp till 600 fångar ska
kunna sitta i fängelse i Estland.
De första kan skickas
dit redan i sommar.
De ska vara i ett fängelse
i staden Tartu i Estland.
Flera fackförbund är kritiska.
De tycker att det kan bli
svårt att veta vem som
bestämmer över fångarna,
Sverige eller Estland.
Även politiker i riksdagen
har varit kritiska.
– Vi tycker inte om förslaget.
Men vi måste lösa problemet
med trånga fängelser
på något sätt.
Det säger Lars Isacsson
från partiet
Socialdemokraterna.
8 SIDOR/TT
Regeringen
- Sedan valet år 2022 har Sverige
en regering med tre partier.
Det är Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De jobbar ihop med
Sverigedemokraterna.
5 juni 2026
Bättre skicka dom till ryskt fängelse tycker jag. där lär dom sig veta hut.
Bra Sverige