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En stor grå byggnad. Runt om finns höga stängsel.

Fängelset i staden Tartu i Estland. Foto: Christine Olsson/TT

Klart med fångar till Estland

Det är trångt
i svenska fängelser.
Nu är det klart
att svenska fångar
i stället kan sitta
i fängelse i Estland.

Det har Sveriges
riksdag sagt ja till.

Förslaget kommer
från regeringen.
Men även Socialdemokraterna
och Centerpartiet säger ja.

Upp till 600 fångar ska
kunna sitta i fängelse i Estland.
De första kan skickas
dit redan i sommar.
De ska vara i ett fängelse
i staden Tartu i Estland.

Flera fackförbund är kritiska.
De tycker att det kan bli
svårt att veta vem som
bestämmer över fångarna,
Sverige eller Estland.

Även politiker i riksdagen
har varit kritiska.

– Vi tycker inte om förslaget.
Men vi måste lösa problemet
med trånga fängelser
på något sätt.

Det säger Lars Isacsson
från partiet
Socialdemokraterna.

8 SIDOR/TT

Regeringen

  • Sedan valet år 2022 har Sverige
    en regering med tre partier.
    Det är Moderaterna,
    Kristdemokraterna
    och Liberalerna.
    De jobbar ihop med
    Sverigedemokraterna.
De fyra ledarna står bredvid varandra. Det är från vänster Simona Mohamsson, Ulf Kristersson, Ebba Busch och Jimmie Åkesson. Ledarna för partierna Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Foto: Jessica Gow/TT

5 juni 2026

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2 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    5 juni, 2026 kl. 11:05

    Bättre skicka dom till ryskt fängelse tycker jag. där lär dom sig veta hut.

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  2. Vinne skriver:
    5 juni, 2026 kl. 18:17

    Bra Sverige

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