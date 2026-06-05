Klart med fångar till Estland

Det är trångt

i svenska fängelser.

Nu är det klart

att svenska fångar

i stället kan sitta

i fängelse i Estland.

Det har Sveriges

riksdag sagt ja till.

Förslaget kommer

från regeringen.

Men även Socialdemokraterna

och Centerpartiet säger ja.

Upp till 600 fångar ska

kunna sitta i fängelse i Estland.

De första kan skickas

dit redan i sommar.

De ska vara i ett fängelse

i staden Tartu i Estland.

Flera fackförbund är kritiska.

De tycker att det kan bli

svårt att veta vem som

bestämmer över fångarna,

Sverige eller Estland.

Även politiker i riksdagen

har varit kritiska.

– Vi tycker inte om förslaget.

Men vi måste lösa problemet

med trånga fängelser

på något sätt.

Det säger Lars Isacsson

från partiet

Socialdemokraterna.

8 SIDOR/TT