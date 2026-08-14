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Riksdagen har röstat ja till hårdare lagar för brottslingar och invandrare. Foto: Magnus Lejhall/TT
Ja till att fängsla 14-åringar
I torsdags röstade riksdagen ja
till flera hårdare lagar
för unga brottslingar
och för invandrare.
Barn som har fyllt 14 år
kan nu dömas till fängelse
om de har gjort mycket
allvarliga brott.
Lagen börjar gälla
den 10 september i år.
Förslaget har fått
kritik från myndigheter
och experter som jobbar
med barns rättigheter.
Riksdagen har också
sagt ja till längre straff
för brottslingar
som gör flera brott.
Riksdagen röstade också ja
till hårdare regler
för personer som vill
ta hit sin familj.
Den som har tillstånd att bo i Sverige
under en viss tid
måste ha bott i Sverige i två år
innan familjen kan
få komma hit.
Personen måste också kunna
försörja sin familj.
De nya reglerna börjar gälla
den 1 oktober i år.
8 SIDOR/TT
Regeringens förslag vann
- Det var regeringens
och Sverigedemokraternas
förslag som vann i riksdagen.
- I regeringen sitter Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
- De samarbetar med Sverigedemokraterna.
- Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet
röstade nej till flera av förslagen.
- Socialdemokraterna röstade ja
till att 14-åringar ska kunna
dömas till fängelse.
14 augusti 2026
Bra att 14 åriga brottslingar ska ha fängelse för brott de har begått. Äntligen händer det något. Och vad det gäller att ta hit sin familj bra förslag på att försörja dom själva ,ingen ska gå på socialbidrag.
Mycket bra!