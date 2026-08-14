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Salen i riksdagen. Politikerna sitter ner och trycker på knappar när de röstar.

Riksdagen har röstat ja till hårdare lagar för brottslingar och invandrare. Foto: Magnus Lejhall/TT

Ja till att fängsla 14-åringar

I torsdags röstade riksdagen ja
till flera hårdare lagar
för unga brottslingar
och för invandrare.

Barn som har fyllt 14 år
kan nu dömas till fängelse
om de har gjort mycket
allvarliga brott.

Lagen börjar gälla
den 10 september i år.

Förslaget har fått
kritik från myndigheter
och experter som jobbar
med barns rättigheter.

Riksdagen har också
sagt ja till längre straff
för brottslingar
som gör flera brott.

Riksdagen röstade också ja
till hårdare regler
för personer som vill
ta hit sin familj.

Den som har tillstånd att bo i Sverige
under en viss tid
måste ha bott i Sverige i två år
innan familjen kan
få komma hit.

Personen måste också kunna
försörja sin familj.

De nya reglerna börjar gälla
den 1 oktober i år.

8 SIDOR/TT

Regeringen ändrar sig

Regeringens förslag vann

  • Det var regeringens
    och Sverigedemokraternas
    förslag som vann i riksdagen.
  • I regeringen sitter Moderaterna,
    Kristdemokraterna
    och Liberalerna.
  • De samarbetar med Sverigedemokraterna.
  • Socialdemokraterna,
    Centerpartiet, Miljöpartiet
    och Vänsterpartiet
    röstade nej till flera av förslagen.
  • Socialdemokraterna röstade ja
    till att 14-åringar ska kunna
    dömas till fängelse.

14 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. Bertil N skriver:
    14 augusti, 2026 kl. 10:37

    Bra att 14 åriga brottslingar ska ha fängelse för brott de har begått. Äntligen händer det något. Och vad det gäller att ta hit sin familj bra förslag på att försörja dom själva ,ingen ska gå på socialbidrag.

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  2. Jack skriver:
    14 augusti, 2026 kl. 13:53

    Mycket bra!

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