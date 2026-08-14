Ja till att fängsla 14-åringar

I torsdags röstade riksdagen ja

till flera hårdare lagar

för unga brottslingar

och för invandrare.

Barn som har fyllt 14 år

kan nu dömas till fängelse

om de har gjort mycket

allvarliga brott.

Lagen börjar gälla

den 10 september i år.

Förslaget har fått

kritik från myndigheter

och experter som jobbar

med barns rättigheter.

Riksdagen har också

sagt ja till längre straff

för brottslingar

som gör flera brott.

Riksdagen röstade också ja

till hårdare regler

för personer som vill

ta hit sin familj.

Den som har tillstånd att bo i Sverige

under en viss tid

måste ha bott i Sverige i två år

innan familjen kan

få komma hit.

Personen måste också kunna

försörja sin familj.

De nya reglerna börjar gälla

den 1 oktober i år.

8 SIDOR/TT

Regeringen ändrar sig