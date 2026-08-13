Bråk om sjukdag

Socialdemokraterna vill

ta bort karensdagen.

Det är första dagen då du är sjuk.

Karensdagen gör att du

inte får lön den dagen

om du har ett arbete.

Socialdemokraterna vill att folk

får sjuklön även första sjukdagen.

Det är 80 procent av din vanliga

lön om du jobbar heltid.

Det är ett av partiets

viktigaste löften inför

valet den 13 september.

Partiet tycker att det

handlar om rättvisa.

Lärare, busschaufförer,

sjuksköterskor och många andra

kan inte jobba hemifrån.

De förlorar då lön när de är sjuka.

Medan de som jobbar framför

datorer ofta kan jobba hemma

även om de är sjuka.

Centerpartiet gillar

inte Socialdemokraternas förslag.

De vill inte ta bort karensdagen.

Partiet tycker att det

blir för dyrt om företag

ska betala för det.

Då kanske de inte kan anställa

lika många.

Om Socialdemokraterna kan visa

ett sätt att ta bort dagen

som inte gör det dyrt för företag

kan Centerpartiet tänka sig

att prata om det.

Det säger partiets ledare

Elisabeth Thand Ringqvist.

8 SIDOR/TT

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