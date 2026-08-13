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Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist vill inte ta bort karensdagen. Foto: Magnus Lejhall/TT
Bråk om sjukdag
Socialdemokraterna vill
ta bort karensdagen.
Det är första dagen då du är sjuk.
Karensdagen gör att du
inte får lön den dagen
om du har ett arbete.
Socialdemokraterna vill att folk
får sjuklön även första sjukdagen.
Det är 80 procent av din vanliga
lön om du jobbar heltid.
Det är ett av partiets
viktigaste löften inför
valet den 13 september.
Partiet tycker att det
handlar om rättvisa.
Lärare, busschaufförer,
sjuksköterskor och många andra
kan inte jobba hemifrån.
De förlorar då lön när de är sjuka.
Medan de som jobbar framför
datorer ofta kan jobba hemma
även om de är sjuka.
Centerpartiet gillar
inte Socialdemokraternas förslag.
De vill inte ta bort karensdagen.
Partiet tycker att det
blir för dyrt om företag
ska betala för det.
Då kanske de inte kan anställa
lika många.
Om Socialdemokraterna kan visa
ett sätt att ta bort dagen
som inte gör det dyrt för företag
kan Centerpartiet tänka sig
att prata om det.
Det säger partiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist.
8 SIDOR/TT
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Borde karensdagen tas bort?
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13 augusti 2026
Jag tycker anställda borde få betalt första dagen vid sjukdom/förkylning. Annars finns risk vi får en ny corona-pandemin.
Lön får du när du arbetar. Det artikeln handlar om är sjuklön det vill säga 80% utav lönen vid sjukdom.
Du förlorar således inget när du är sjuk, eftersom du inte har gjort det du skall för att få något. Ersättning vid sjukdom har inte med förlust att göra, utan om det skall finnas kompensation vid sjukdom.
Jag tror det blir billigare få betalt första sjuk-dagen. Med ta tanke på det kunde förhindra utmattning syndrom vilket blir dyrare för företaget.
oM MAN ÄR SJUK SÅ MAN ÄR SJUK! mAN måste får ersättning-uf!
C, S och MP kommer säkert överens i regeringsförhandlingar även om det kan ta 2-3 månader. Frågan är sedan om V kan tänka sig att kompromissa eller om KD kan det. Det kan enligt opinionsmätningarna krävas ett fjärde parti. Men det är först på valdagen man vet vem som vunnit. Tidöpartierna har förmodligen 10% chans att vinna.
På Tyskland finns det sjukdomspengar för många tal sedan, började på första dagen. Här är det inget problem på företagen att betala lönen vidare för högst 6 veckor. Varför skulle det vara så svårt till företag att finansiera en dag mer av sjukdom i Sverige? Människor är ju inte maskiner och blev sjuk ibland.
Absolut, karensdagen måste tas bort, det kommer att bli orättvis mellan anställda