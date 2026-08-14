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Ditt pass visar i vilket land du är medborgare. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Tusen gör provet
På lördag den 15 augusti
gör tusen personer
det första provet
för att bli svensk medborgare.
Riksdagen har bestämt
om nya regler för den
som vill bli svensk medborgare.
En regel är att klara provet.
Provet är i samhällskunskap.
Det är 60 frågor.
Migrationsverket säger att den
som inte får godkänt
på provet den här gången
kan skriva det igen.
Men det är bara
på det första provet
som folk får den chansen.
– I framtiden får du inte
göra om provet.
Det säger Constance Liljegren
på Migrationsverket till Sveriges Radio.
Den som då inte klarar provet
får nej på frågan
att bli svensk medborgare.
Personen måste söka
om medborgarskap igen.
Ingen har sagt
när nästa prov ska vara.
Migrationsverket säger att det också
går att visa kunskap i samhällskunskap
med ett papper från skolan.
Migrationsverket är myndigheten
som bestämmer om du
ska få svenskt medborgarskap.
Flera tusen personer
väntar på svar
om att få bli svenska medborgare.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
14 augusti 2026
mycket bra tycker jag, finns många som har bott i Sverige i åratal utan att ha lärt sig svenska. lite krav skadar INTE.
Är det någon åldersgräns på provet?
Det skulle bli konstigt exempel små barn skulle göra provet.
Det här får betraktas som krångliga system att ha prov i samhällskunskap eller språkprov i svenska för att bli svensk medborgare. Förmodligen minskar man ned antalet som blir svenska medborgare med kanske 50% på detta vis. Avsikten med sådana här prov är givetvis att det ska bli färre svenska medborgare.
ja regn det är säkert så.men vad ska vi göra med dom som redan har blivit Svenska medborgare ,dom som jobbar på äldreboenden och hemtjänt???många av dom behärskar inte språket.vilka åtgärder blir det för dessa invandrare??
Hej 8sidor, hur menar ni om man har samhällskunskap prov från skolan?