Tusen gör provet

På lördag den 15 augusti

gör tusen personer

det första provet

för att bli svensk medborgare.

Riksdagen har bestämt

om nya regler för den

som vill bli svensk medborgare.

En regel är att klara provet.

Provet är i samhällskunskap.

Det är 60 frågor.

Migrationsverket säger att den

som inte får godkänt

på provet den här gången

kan skriva det igen.

Men det är bara

på det första provet

som folk får den chansen.

– I framtiden får du inte

göra om provet.

Det säger Constance Liljegren

på Migrationsverket till Sveriges Radio.

Den som då inte klarar provet

får nej på frågan

att bli svensk medborgare.

Personen måste söka

om medborgarskap igen.

Ingen har sagt

när nästa prov ska vara.

Migrationsverket säger att det också

går att visa kunskap i samhällskunskap

med ett papper från skolan.

Migrationsverket är myndigheten

som bestämmer om du

ska få svenskt medborgarskap.

Flera tusen personer

väntar på svar

om att få bli svenska medborgare.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR