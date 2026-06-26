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De sitter utomhus vid ett bord och pratar med varandra.

Ulf Kristersson är ledare för Moderaterna. Nooshi Dadgostar är ledare för Vänsterpartiet. Foto: Jessica Gow/TT

Ledarna pratar politik

Den här veckan är det
Almedalsveckan
i Visby på Gotland.
Det är ett stort möte om politik.
Massor av människor
och organisationer är på mötet.

Ledarna för Sveriges
största partier
är där och håller tal.
De pratar om sin politik.
Det här har de pratat om:

Kristdemokraterna
vill höja barnbidraget från
1 250 kronor till 2 000 kronor.

Liberalerna vill sänka skatten
för folk som jobbar.

Sverigedemokraterna
vill ha en karta över Sverige
som visar var alla dömda
pedofiler bor.

Centerpartiet vill att
de första 15 300 kronorna
på lönen varje månad
ska vara utan skatt.

Miljöpartiet vill
satsa mycket pengar
på tågen och järnvägen.

Socialdemokraterna
vill ha högre pension
för gamla människor.

Moderaterna vill att familjer
med små barn ska få ha kvar
mer pengar varje månad.

Vänsterpartiet vill höja
pensionen för gamla människor
med två tusen kronor i månaden.

8 SIDOR/TT

Läs mer om vad partierna vill

26 juni 2026

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