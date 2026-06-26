Ledarna pratar politik

Den här veckan är det

Almedalsveckan

i Visby på Gotland.

Det är ett stort möte om politik.

Massor av människor

och organisationer är på mötet.

Ledarna för Sveriges

största partier

är där och håller tal.

De pratar om sin politik.

Det här har de pratat om:

• Kristdemokraterna

vill höja barnbidraget från

1 250 kronor till 2 000 kronor.

• Liberalerna vill sänka skatten

för folk som jobbar.

• Sverigedemokraterna

vill ha en karta över Sverige

som visar var alla dömda

pedofiler bor.

• Centerpartiet vill att

de första 15 300 kronorna

på lönen varje månad

ska vara utan skatt.

• Miljöpartiet vill

satsa mycket pengar

på tågen och järnvägen.

• Socialdemokraterna

vill ha högre pension

för gamla människor.

• Moderaterna vill att familjer

med små barn ska få ha kvar

mer pengar varje månad.

• Vänsterpartiet vill höja

pensionen för gamla människor

med två tusen kronor i månaden.

8 SIDOR/TT

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