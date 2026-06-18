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Ledarna för de åtta partierna i riksdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT
Det vill partierna göra
I Sveriges riksdag
finns det åtta partier.
De har berättat
vad de vill göra
om de vinner valet i höst.
8 Sidor har skrivit
artiklar om det.
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vad partierna vill.
Socialdemokraterna pratar om vanligt folk
Sverigedemokraterna vill ta bort skatten på el
Moderaterna lovar pengar till familjer
Centerpartiet vill inte ha Kristersson
Vänsterpartiet pratar om tandvård
Kristdemokraterna vill ta bort pappans dagar
Liberalerna vill ha särskilda klasser
8 SIDOR
18 juni 2026