Det vill partierna göra

I Sveriges riksdag

finns det åtta partier.

De har berättat

vad de vill göra

om de vinner valet i höst.

8 Sidor har skrivit

artiklar om det.

Om du klickar på länkarna

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vad partierna vill.

Socialdemokraterna pratar om vanligt folk

Sverigedemokraterna vill ta bort skatten på el

Moderaterna lovar pengar till familjer

Centerpartiet vill inte ha Kristersson

Vänsterpartiet pratar om tandvård

Kristdemokraterna vill ta bort pappans dagar

Miljöpartiets politik är klar

Liberalerna vill ha särskilda klasser

8 SIDOR