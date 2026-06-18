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De åtta partiledarna står i en studio innan de ska ha debatt i tv.

Ledarna för de åtta partierna i riksdagen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Det vill partierna göra

I Sveriges riksdag
finns det åtta partier.
De har berättat
vad de vill göra
om de vinner valet i höst.

8 Sidor har skrivit
artiklar om det.
Om du klickar på länkarna
så kan du läsa
vad partierna vill.

Socialdemokraterna pratar om vanligt folk

Sverigedemokraterna vill ta bort skatten på el

Moderaterna lovar pengar till familjer

Centerpartiet vill inte ha Kristersson

Vänsterpartiet pratar om tandvård

Kristdemokraterna vill ta bort pappans dagar

Miljöpartiets politik är klar

Liberalerna vill ha särskilda klasser

8 SIDOR

18 juni 2026

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