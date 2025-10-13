Busch vill förbjuda burka

Kristdemokraternas ledare

Ebba Busch vill förbjuda kvinnor

i Sverige att ha kläderna

burka och niqab ute bland folk.

Det är kläder som vissa kvinnor

inom religionen islam

har på sig när de går ut.

Kläderna täcker

kroppen och ansiktet.

– Människor ska kunna

mötas på riktigt på gator,

när de köper saker

eller går till vårdcentralen.

Då vill jag inte möta någon

som inte visar sitt ansikte,

säger Ebba Busch.

Ebba Busch tycker inte

att kläderna passar med

hur vi lever i Sverige.

– Burkan hör inte hemma

i Sverige, säger hon.

Det är inte klart än

vad de andra partierna tycker

om att förbjuda burka och niqab.

Men flera ledare för de andra

partierna håller med om

att det finns problem med kläderna.

– Jag tycker att kläderna

bryter mot allt som

svensk jämlikhet står för,

säger statsminister Ulf Kristersson.

Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

säger att kläderna visar

förtryck av kvinnor.

Miljöpartiets ledare

Daniel Helldén håller med

om att kläderna är ett problem.

Men han vill inte förbjuda dem.

– Vi förbjuder inte

vissa sorters kläder

i ett demokratiskt land,

säger Daniel Helldén.

8 SIDOR/TT