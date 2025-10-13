Alla Väljare
Kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Foto: Mats Andersson/TT
Två kvinnor med niqab i Danmark innan det blev förbjudet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau/AP/TT
Busch vill förbjuda burka
Kristdemokraternas ledare
Ebba Busch vill förbjuda kvinnor
i Sverige att ha kläderna
burka och niqab ute bland folk.
Det är kläder som vissa kvinnor
inom religionen islam
har på sig när de går ut.
Kläderna täcker
kroppen och ansiktet.
– Människor ska kunna
mötas på riktigt på gator,
när de köper saker
eller går till vårdcentralen.
Då vill jag inte möta någon
som inte visar sitt ansikte,
säger Ebba Busch.
Ebba Busch tycker inte
att kläderna passar med
hur vi lever i Sverige.
– Burkan hör inte hemma
i Sverige, säger hon.
Det är inte klart än
vad de andra partierna tycker
om att förbjuda burka och niqab.
Men flera ledare för de andra
partierna håller med om
att det finns problem med kläderna.
– Jag tycker att kläderna
bryter mot allt som
svensk jämlikhet står för,
säger statsminister Ulf Kristersson.
Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
säger att kläderna visar
förtryck av kvinnor.
Miljöpartiets ledare
Daniel Helldén håller med
om att kläderna är ett problem.
Men han vill inte förbjuda dem.
– Vi förbjuder inte
vissa sorters kläder
i ett demokratiskt land,
säger Daniel Helldén.
Förbud mot burka och niqab
Flera länder i Europa
har förbjudit burka och niqab
utomhus på gator och torg.
- Danmark
- Österrike
- Bulgarien
- Frankrike
- Belgien
I flera länder finns
förbud mot burka och niqab
på vissa platser och för folk
som har vissa jobb.
Så är det i Tyskland,
Nederländerna, Spanien
och Schweiz, bland annat.
Informationen kommer från SVT.
13 oktober 2025
Tycker det är jättebra förslag, i ett demokratiskt samhälle ska ingen behöva gå i burka .
Jätte dumma ideer, varför ska man förstöra ens religon och jag tycker att man ska få ha på sig de man känner sig bekväm i eller vill ha
Anonym många av dessa kvinnor är påtvingade att ha burka.tycker kvinnorna får känna sig fria ,känner många som säger att dom inte vill ha det.
Tack Ebba för förslaget äntligen någon som bryr sig.JAG VILL INTE HA BURKA PÅ MIG.
Håller med anonym. Det är det som är demokrati. Upp till varje person att klä sig hur dom vill,!!!! Punkt slut!!!
är hon helt pantad
Bra förslag .
Det är odemokratisk!!! Förbjud då till nunnorna deras kläder…vågar du??? Det viktigaste är att muslimska kvinnor lär sig svenska! Sluta hela tiden göra problem för muslimer….
Jag är emot slöja och nikab och burka…men om de tror att det är nödvändigt så är det deras sak…man kan inte blanda sig i hur folk klär sig…titta på Turkiet-där en kvinna börjar med slöja och andra slutar…det räcker…varför hela tiden någon attackerar muslimer? Varför???
Många är påtvingade att bära slöja .så jag tycker det är jättebra förslag.
Man måste fatta beslut själv! De på vimbledon är också påtvingade att ha minikjol…varför alla blandar sig i muslimernas liv??? Varför???
Jag kan inte ta beslut själv det är min familj som bestämmer.
Det kan dölja sig en galning, en terrorist under masken för ansiktet. Fruktansvärt obehagligt. Nej. Det vill vi inte ha i Sverige.
Håller med Mona man vet aldrig vad som döljer sig under.
Sverige är ett kristet land med kristna värderingar. När ska vissa utlänningar förstå detta? Vi har våra regler och lagar här. Det är just sådant här, som visar hur omöjligt det är att leva sida vid sida med islam.
Mycket bra förslag.
Mycket bra Ebba. Bra förslag
Jag håller med hallåa
Bosch är dum i huvve. I en demokrati väljer man själv hur man vill kä sig,sluta klanka ner allt på muslimer.
I Istanbul lever de kristna och muslimer utan problem!!!
?????
Jättebra förslag! Måste vara genomföras genast. Det är också en säkerhetsfråga.
Förstår inte varför svenskar hela tiden ska mobba andra människor, speciellt muslimer!! Visa respekt mot andras olikheter istället. Är min åsikt.
otroligt bra förslag!!
stor skillnad mellan burka som döljer ansiktet och personen bakom det svarta tyget och nunnornas klädsel
för det första så är det många som blir påtvingade att bära burka, för det andra så vet man inte vem i h…. som gömmer sig bakom …
ingen känner sig trygg när en svartklädd och helt täckt person kommer nära ..
tack och snälllaaaaaaaaaaaa förbjud det…..
Håller inte med lotta
Håller helt med Lotta. Verkar vara typiskt svenskt att hacka,dom har inget eget😤
Bra förslag att förbjuda det!
De kristna protesterar i Turkiet. Bara en tidsfråga innan de kastas ut eller mördas av regimen.
Muslimerna kommer till icke muslimska länder och försöker göra om dem till muslimska stater. Det får aldrig hända att Europa blir ett kalifat. Det är ni som beter er
avskyvärt. Demokrati betyder inte att ni kan komma hit och göra som ni vill.
Flyttar jag till ett annat land, då måste ta seden dit jag kommer.
Till Conny kristendomen kommer från mellanöstern,sedan över 20000 år sedan. Jesus var själv judisk,därav ur kristendomen. Läs på innan du yttrar dig!!!
Jag älskar alla människor med slöja eller utan slöja.alla är lika mycket värda. Tänk om alla skulle kunna hålla sams och visa lite kärlek
Då tycker jag att herr Ivar kan flytta och ta seden dit du kommer,!!!! Det skulle du inte klara av med den attityden!!!!
Jag håller med.
Calle Det är muslimer som inte tar seden dit de kommer. Varför skulle de det?
De hatar alla otrogna och gör som de vill.
Hallåa problemet är att många av muslimska flickor får inte visa håret och är påtvingade att bära slöja det är föräldrarna som bestämmer.vi lever i ett fritt land och vi vill inte att dessa flickor ska straffas eller dödas punkt slut!!!!
Min attityd är perfekt. Tyvärr är inte din det. Och vi känner och jag har rätt och du har fel. Till Calle
Jag håller fullständigt med Ivar man måste anpassa sig till det landet man kommer till. Kommer ni ihåg fadime sahindals?? Som blev mördat av sin egen far ( odjuret) bara för hon ville leva som vi .svenskar. hon ville inte ha slöja hon ville ha en svensk kille.det får vi aldrig glömma.
Bra förslag Ebba vi måste hjälpa dessa kuvade kvinnor .
Och du luisa behöver inte försvara muslimer , vi vet redan vad dom kan göra mot kvinnor som inte lyder. det vet du också??eller hur??
Titta på afganska kvinnor dessa lever förtryckta mannen bestämmer ,det är inte acceptabelt. Tror inte på att dessa kvinnor väljer burkan frivilligt.till och med djuren har det Bättre.