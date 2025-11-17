Partiet vill stoppa burka

Förra veckan hade partiet

Kristdemokraterna ett möte.

De pratade om

vilken politik de ska ha.

De vill att Sverige

ska få bättre gemenskap.

De vill att den svenska flaggan

ska användas oftare.

De vill också ge mer

pengar till idrottshallar.

De vill ha fler vårdcentraler

som har öppet på kvällar

för att färre ska åka till

sjukhusens akuta avdelningar.

Partiet har nu också bestämt

att de vill förbjuda kvinnor

i Sverige att ha kläderna

burka och niqab ute bland folk.

Det är kläder som vissa kvinnor

inom religionen islam

har på sig när de går ut.

Kläderna täcker

kroppen och ansiktet.

Partiet pratade också länge

om snus med olika smaker.

En del i partiet vill

förbjuda sådant snus

för att det lockar barn att bli

beroende av ämnet nikotin.

Partiet bestämde till slut

att de vill ha hårdare regler

för reklam av snus med smak.

Men de vill inte förbjuda det.

