Alla Väljare
Ebba Busch pratar på mötet. Foto: Anders Wiklund/TT
Partiet vill stoppa burka
Förra veckan hade partiet
Kristdemokraterna ett möte.
De pratade om
vilken politik de ska ha.
De vill att Sverige
ska få bättre gemenskap.
De vill att den svenska flaggan
ska användas oftare.
De vill också ge mer
pengar till idrottshallar.
De vill ha fler vårdcentraler
som har öppet på kvällar
för att färre ska åka till
sjukhusens akuta avdelningar.
Partiet har nu också bestämt
att de vill förbjuda kvinnor
i Sverige att ha kläderna
burka och niqab ute bland folk.
Det är kläder som vissa kvinnor
inom religionen islam
har på sig när de går ut.
Kläderna täcker
kroppen och ansiktet.
Partiet pratade också länge
om snus med olika smaker.
En del i partiet vill
förbjuda sådant snus
för att det lockar barn att bli
beroende av ämnet nikotin.
Partiet bestämde till slut
att de vill ha hårdare regler
för reklam av snus med smak.
Men de vill inte förbjuda det.
8 SIDOR/TT
17 november 2025