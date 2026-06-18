Så mycket tjänar han

Ulf Kristersson

från partiet Moderaterna

är Sveriges statsminister.

Ulf Kristersson

och ministrarna i regeringen

får pengar av staten för sitt jobb.

De får ett slags lön

som kallas för arvode.

Från den 1 juli

får statsministern

och ministrarna mer betalt.

Statsministern får

211 tusen kronor i månaden.

Ministrarna får 166 500 kronor.

Det är en särskild grupp

i riksdagen som

bestämmer om arvodena.

De har bestämt om ökningen.

Arvodena ökar med 3,4 procent.

Den som jobbar som politiker

har inte en vanlig lön.

För politiker gäller

andra regler för semester,

sjukförsäkring

och föräldraförsäkring.

Politiker ska kunna

sköta sina jobb även när de

är sjuka eller lediga.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR