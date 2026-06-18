Alla Väljare
Ulf Kristersson. Foto: Johan Nilsson/TT
Så mycket tjänar han
Ulf Kristersson
från partiet Moderaterna
är Sveriges statsminister.
Ulf Kristersson
och ministrarna i regeringen
får pengar av staten för sitt jobb.
De får ett slags lön
som kallas för arvode.
Från den 1 juli
får statsministern
och ministrarna mer betalt.
Statsministern får
211 tusen kronor i månaden.
Ministrarna får 166 500 kronor.
Det är en särskild grupp
i riksdagen som
bestämmer om arvodena.
De har bestämt om ökningen.
Arvodena ökar med 3,4 procent.
Den som jobbar som politiker
har inte en vanlig lön.
För politiker gäller
andra regler för semester,
sjukförsäkring
och föräldraförsäkring.
Politiker ska kunna
sköta sina jobb även när de
är sjuka eller lediga.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
18 juni 2026
Dåligt. Jag tycker inte dom ska ha mer pengar. Höj pensionen istället för dom starsckars människor som har byggt upp landet.höj barnbidraget så fler skaffar barn. Och höjning till dom som är sjuka.skamligt att stadsminister ska ha mer ,han bryr sig inte om oss fattiga.
Jag fick 70 kr mer på den sista höjning i pension. Det är ett stort skam att han får så mycket pengar igen. Han bryr sig inte om de fattiga. Hoppas han kommer inte mer att sitta i regeringen.