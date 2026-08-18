Politikerna pratade pengar

Den 13 september

är det val i Sverige.

Innan valet är det

många debatter.

Politikerna pratar

om sina förslag för att få folk

att rösta på deras parti.

På måndagen ordnade tidningarna

Expressen och Dagens Industri

en debatt.

Den gick att se på internet.

Partiernas ledare pratade

mycket om pengar.

Alla partier har förslag

om hur de ska ge mer pengar till folk

om de vinner valet.

Men i debatten bråkade ledarna

om varandras förslag.

De bråkade också om vilka

som egentligen fått mer pengar

med regeringens politik.

– De som fått det mycket bättre

är de med mycket pengar

i plånboken.

Det sa Amanda Lind

som är ledare i Miljöpartiet.

– Om vi får fortsätta

åtminstone fyra år till

kommer det fortsätta åt rätt håll,

sa Jimmie Åkesson

som är ledare i Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna samarbetar

med partierna i regeringen.

Moderaterna, Liberalerna

och Kristdemokraterna

är partierna i regeringen.

Jimmie Åkesson sa att regeringen

har sänkt momsen på mat,

skatten på el

och skatten på arbete

och pensioner.

Ingen vet vem

som får styra efter valet.

Men SVT har gjort

en ny undersökning.

De har frågat folk

vilka de skulle rösta på

om det var val i dag?

Fler än hälften svarar

att de ska rösta

på Socialdemokraterna,

Miljöpartiet, Centerpartiet

eller Vänsterpartiet.

De partierna leder

med över tio procentenheter

mot Moderaterna,

Sverigedemokraterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

8 SIDOR/TT

Det vill partierna göra