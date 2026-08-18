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Magdalena Andersson, Nooshi Dadgostar, Amanda Lind och Elisabeth Thand Ringqvist i debatten. Foto: Jessica Gow/TT
Politikerna pratade pengar
Den 13 september
är det val i Sverige.
Innan valet är det
många debatter.
Politikerna pratar
om sina förslag för att få folk
att rösta på deras parti.
På måndagen ordnade tidningarna
Expressen och Dagens Industri
en debatt.
Den gick att se på internet.
Partiernas ledare pratade
mycket om pengar.
Alla partier har förslag
om hur de ska ge mer pengar till folk
om de vinner valet.
Men i debatten bråkade ledarna
om varandras förslag.
De bråkade också om vilka
som egentligen fått mer pengar
med regeringens politik.
– De som fått det mycket bättre
är de med mycket pengar
i plånboken.
Det sa Amanda Lind
som är ledare i Miljöpartiet.
– Om vi får fortsätta
åtminstone fyra år till
kommer det fortsätta åt rätt håll,
sa Jimmie Åkesson
som är ledare i Sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna samarbetar
med partierna i regeringen.
Moderaterna, Liberalerna
och Kristdemokraterna
är partierna i regeringen.
Jimmie Åkesson sa att regeringen
har sänkt momsen på mat,
skatten på el
och skatten på arbete
och pensioner.
Ingen vet vem
som får styra efter valet.
Men SVT har gjort
en ny undersökning.
De har frågat folk
vilka de skulle rösta på
om det var val i dag?
Fler än hälften svarar
att de ska rösta
på Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Centerpartiet
eller Vänsterpartiet.
De partierna leder
med över tio procentenheter
mot Moderaterna,
Sverigedemokraterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
8 SIDOR/TT
18 augusti 2026
höj barnbidraget, så det föds flera barn. höj pensionen, så pensionärerna kan äta sig mätta. ni bara lovar för att vinna valet, sen händer ingenting efter valet. 😡🤢😡jag har tappat förtroendet för er alla.