Nu får du röstkortet

Nu skickar Valmyndigheten

röstkorten till alla

som får rösta i valet.

Valet är den 13 september.

Om du har en brevlåda på internet

får du röstkortet bara i den.

Det är första gången det är så.

Appen Kivra är den app som

flest använder som brevlåda

på internet.

Över sex miljoner

får sitt röstkort i mobilen.

Över två miljoner får röstkortet

i den vanliga brevlådan.

De har ingen digital brevlåda.

Alla ska ha fått sina röstkort

senast den 26 augusti.

Då kan du

börja rösta i förväg,

förtidsrösta.

På röstkortet står det

i vilka val du får rösta.

Där står också var

du ska rösta på valdagen.

Men du behöver inte

ha med dig röstkortet

när du röstar.

Det räcker att visa legitimation.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

8 Sidors bok om valet