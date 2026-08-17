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Ett digitalt röstkort. Där står i vilka val du får rösta. Foto: Pontus Lundahl/TT
Nu får du röstkortet
Nu skickar Valmyndigheten
röstkorten till alla
som får rösta i valet.
Valet är den 13 september.
Om du har en brevlåda på internet
får du röstkortet bara i den.
Det är första gången det är så.
Appen Kivra är den app som
flest använder som brevlåda
på internet.
Över sex miljoner
får sitt röstkort i mobilen.
Över två miljoner får röstkortet
i den vanliga brevlådan.
De har ingen digital brevlåda.
Alla ska ha fått sina röstkort
senast den 26 augusti.
Då kan du
börja rösta i förväg,
förtidsrösta.
På röstkortet står det
i vilka val du får rösta.
Där står också var
du ska rösta på valdagen.
Men du behöver inte
ha med dig röstkortet
när du röstar.
Det räcker att visa legitimation.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Vem får rösta i valet?
- Söndagen den 13 september
år 2026
är det val i Sverige.
Det är tre val.
- Valet till riksdagen.
Du får rösta till riksdagen
om du är 18 år och svensk medborgare.
Du måste bo i Sverige
eller ha bott i Sverige tidigare.
- Valet till kommunen
och valet till regionen.
Du får rösta till kommunen
och regionen där du bor.
Du måste vara 18 år.
Du ska vara svensk medborgare
eller medborgare i något annat land i EU
eller medborgare i Island eller Norge.
Men du får också rösta till kommunen
och regionen om du har bott där i tre år.
Då spelar det ingen roll
vilket land du är medborgare i.
- Du behöver inte ha med dig
röstkortet när du röstar.
Det räcker att visa legitimation.
17 augusti 2026
Hej 8 Sidor, jag behöver er hjälp. Kan ni nämna några webbplatser eller appar som är för att se vilket parti man kan rösta på? Jag har testat Valkompass.se men frågorna var för svåra. Kan ni hitta en annan hemsida på internetet eller i app för mig som är förenklat och lättare? Snälla
Hej,
vi har tyvärr inga tips på
valkompasser på lätt svenska.
Men om du vill läsa mer om partierna
så kan du ladda ner vår bok om valet.
Du hittar den här
https://8sidor.se/wp-content/uploads/2026/02/Dags-att-rosta_2.pdf
Vänliga hälsningar 8 Sidor
legitimerar man sig med bank id eller legitimation??när man går till vallokalen??
Hej!
Du kan använda båda.
Du kan visa ett vanligt körkort,
ditt pass eller ett ID-kort.
Du kan också visa det
digitala ID-kortet i BankID-appen
när du röstar.
Om du använder BankID skannar
personen som tar emot din röst en QR-kod
direkt från din telefon
för att kontrollera vem du är.
/Hälsningar 8 Sidor