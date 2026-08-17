Alla Väljare

En mobil visar ett röstkort med text.

Ett digitalt röstkort. Där står i vilka val du får rösta. Foto: Pontus Lundahl/TT

Nu får du röstkortet

Nu skickar Valmyndigheten
röstkorten till alla
som får rösta i valet.
Valet är den 13 september.

Om du har en brevlåda på internet
får du röstkortet bara i den.
Det är första gången det är så.
Appen Kivra är den app som
flest använder som brevlåda
på internet.

Över sex miljoner
får sitt röstkort i mobilen.

Över två miljoner får röstkortet
i den vanliga brevlådan.
De har ingen digital brevlåda.

Alla ska ha fått sina röstkort
senast den 26 augusti.
Då kan du
börja rösta i förväg,
förtidsrösta.

På röstkortet står det
i vilka val du får rösta.
Där står också var
du ska rösta på valdagen.

Men du behöver inte
ha med dig röstkortet
när du röstar.
Det räcker att visa legitimation.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

8 Sidors bok om valet

Vem får rösta i valet?

  • Söndagen den 13 september  år 2026
    är det val i Sverige.
    Det är tre val.
  • Valet till riksdagen.
    Du får rösta till riksdagen
    om du är 18 år och svensk medborgare.
    Du måste bo i Sverige
    eller ha bott i Sverige tidigare.
  • Valet till kommunen
    och valet till regionen.
    Du får rösta till kommunen
    och regionen där du bor.
    Du måste vara 18 år.
    Du ska vara svensk medborgare
    eller medborgare i något annat land i EU
    eller medborgare i Island eller Norge.
    Men du får också rösta till kommunen
    och regionen om du har bott där i tre år.
    Då spelar det ingen roll
    vilket land du är medborgare i.
  • Du behöver inte ha med dig
    röstkortet när du röstar.
    Det räcker att visa legitimation.

17 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 11:07

    Hej 8 Sidor, jag behöver er hjälp. Kan ni nämna några webbplatser eller appar som är för att se vilket parti man kan rösta på? Jag har testat Valkompass.se men frågorna var för svåra. Kan ni hitta en annan hemsida på internetet eller i app för mig som är förenklat och lättare? Snälla

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      17 augusti, 2026 kl. 11:38

      Hej,
      vi har tyvärr inga tips på
      valkompasser på lätt svenska.
      Men om du vill läsa mer om partierna
      så kan du ladda ner vår bok om valet.
      Du hittar den här
      https://8sidor.se/wp-content/uploads/2026/02/Dags-att-rosta_2.pdf

      Vänliga hälsningar 8 Sidor

  2. . skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 12:06

    legitimerar man sig med bank id eller legitimation??när man går till vallokalen??

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      17 augusti, 2026 kl. 12:46

      Hej!
      Du kan använda båda.
      Du kan visa ett vanligt körkort,
      ditt pass eller ett ID-kort.
      Du kan också visa det
      digitala ID-kortet i BankID-appen
      när du röstar.
      Om du använder BankID skannar
      personen som tar emot din röst en QR-kod
      direkt från din telefon
      för att kontrollera vem du är.
      /Hälsningar 8 Sidor

Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar