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En elev har en mobil i sin hand i en korridor.

Nu blir det stopp för mobiler i skolorna. Foto: E Nylander/TT

Skolstart utan mobil

Nu startar skolorna igen
efter sommaren.
För eleverna i skolan
finns nya regler.

Elever får inte längre
använda sina mobiler
under tiden de är i skolan.

Det är en ny lag
som politikerna
har bestämt om.

Många skolor har sedan tidigare
samlat in mobilerna
under lektionerna.

Men nu gäller lagen
om stopp för mobiler
i alla skolor
och hela dagen i skolan.

– Skolan måste vara en plats
där elever kan fokusera på lektionerna
och vara med varandra på rasterna.

Det säger politikern
Simona Mohamsson.
Hon är ledare i partiet Liberalerna
och minister för skolan
i regeringen.

Politikerna vill att skolorna
ska samla in elevernas mobiler
direkt på morgonen.

Men det kan vara svårt
att se till att alla elever
lämnar in sina mobiler.

Det säger organisationen
Sveriges kommuner och regioner.

Elever kan också använda
smarta klockor med internet,
eller annan teknik
i stället för mobilerna,
säger organisationen.

8 SIDOR/TT

Vad tror du?
Kommer lagen att fungera
som politikerna har tänkt?
Skriv gärna en kommentar.

17 augusti 2026

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19 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 11:13

    Jag är emot det för jag håller absolut inte med. Hoppas det inte gäller på gymnasiet!!

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      17 augusti, 2026 kl. 11:16

      Hej Vinne,
      lagen gäller inte för
      elever i gymnasiet.
      Hälsningar 8 Sidor

  2. 🤔 skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 12:35

    Samlas digitalklockor med spel och appar in?

    Svara
  3. Hej skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 12:40

    Bäste vore om skolorna lärde eleverna hälsosamma skärmvanor.

    Svara
  4. Ali skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 12:49

    äntligen något vettigt.

    Svara
  5. Man skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 14:48

    Att lämna mobilen inte bra alls det är skit 👎 I

    Svara
  6. Carl skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 15:45

    Mobilförbud i skolan är en självklarhet. Barn behöver kunna klara några timmar utan ständig tillgång till mobilen. Undantag kan självklart göras för elever som behöver kunna ha mobilen av medicinska eller andra särskilda skäl. Men att kalla det ett problem att inte få använda mobilen under skoldagen är faktiskt ganska märkligt.

    Svara
  7. S A skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 15:50

    Jag har ingen kommenterat.

    Svara
  8. Mänskor skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 16:03

    Jah håller med den här nya lagen

    Svara
  9. Saima skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 16:11

    Det är jättebra nya lage för eleverna.

    Svara
  10. Freshta skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 16:13

    Hej! Jag tycker att det är ett bra system, eftersom eleverna inte kan använda mobilen under lektionen. Då kan de fokusera mer på undervisningen och komma bort från den digitala världen en stund.
    Under rasterna tycker jag att eleverna kan spela olika spel tillsammans. På så sätt kan de umgås mer och få en bättre gemenskap.

    Svara
  11. sigge69 skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 16:24

    Vem ansvaret till olyckor ellerskjutningar bråk ringa polisen det är farligt attt tar bort mobilen

    Svara
  12. Sara skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 16:38

    Som lärare är jag faktiskt orolig för det här. Jag förstår tanken barn behöver kunna fokusera och umgås med varandra. Men det är vi lärare som ska samla in hundratals mobiler, hantera konflikter och elever som vägrar. Det här kan bära eller brista. Jag tror att det återigen är lärarna som får ta smällen.
    Jag hoppas verkligen att jag har fel.

    Svara
  13. skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 17:23

    Hej 8 SIDOR hoppas att in svara på mig
    Får man ha en digital Klocka ?

    Svara
  14. Saleh skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 17:32

    Hej!
    Jag tycker det vore bättre om eleverna inte tog med sig telefoner
    till skolan.

    Svara
  15. Khadija skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 17:56

    Jag tycker att fungera det.

    Svara
  16. Khaksar skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 20:04

    Hoppas fungerar bra 👍

    Svara
  17. Vuth skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 21:21

    Jag tror att lagen kan fungera bra, eftersom eleverna kan få lättare att koncentrera sig på lektionerna och prata mer med sina kompisar på rasterna.

    Svara
  18. Tesfu skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 22:22

    Jag är stolt över politikerna som lyfte upp den ,jag hoppas det hjälper på eleverna

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