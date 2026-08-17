Skolstart utan mobil

Nu startar skolorna igen

efter sommaren.

För eleverna i skolan

finns nya regler.

Elever får inte längre

använda sina mobiler

under tiden de är i skolan.

Det är en ny lag

som politikerna

har bestämt om.

Många skolor har sedan tidigare

samlat in mobilerna

under lektionerna.

Men nu gäller lagen

om stopp för mobiler

i alla skolor

och hela dagen i skolan.

– Skolan måste vara en plats

där elever kan fokusera på lektionerna

och vara med varandra på rasterna.

Det säger politikern

Simona Mohamsson.

Hon är ledare i partiet Liberalerna

och minister för skolan

i regeringen.

Politikerna vill att skolorna

ska samla in elevernas mobiler

direkt på morgonen.

Men det kan vara svårt

att se till att alla elever

lämnar in sina mobiler.

Det säger organisationen

Sveriges kommuner och regioner.

Elever kan också använda

smarta klockor med internet,

eller annan teknik

i stället för mobilerna,

säger organisationen.

8 SIDOR/TT

Vad tror du?

Kommer lagen att fungera

som politikerna har tänkt?

Skriv gärna en kommentar.