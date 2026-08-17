Alla Väljare
Nu blir det stopp för mobiler i skolorna. Foto: E Nylander/TT
Skolstart utan mobil
Nu startar skolorna igen
efter sommaren.
För eleverna i skolan
finns nya regler.
Elever får inte längre
använda sina mobiler
under tiden de är i skolan.
Det är en ny lag
som politikerna
har bestämt om.
Många skolor har sedan tidigare
samlat in mobilerna
under lektionerna.
Men nu gäller lagen
om stopp för mobiler
i alla skolor
och hela dagen i skolan.
– Skolan måste vara en plats
där elever kan fokusera på lektionerna
och vara med varandra på rasterna.
Det säger politikern
Simona Mohamsson.
Hon är ledare i partiet Liberalerna
och minister för skolan
i regeringen.
Politikerna vill att skolorna
ska samla in elevernas mobiler
direkt på morgonen.
Men det kan vara svårt
att se till att alla elever
lämnar in sina mobiler.
Det säger organisationen
Sveriges kommuner och regioner.
Elever kan också använda
smarta klockor med internet,
eller annan teknik
i stället för mobilerna,
säger organisationen.
8 SIDOR/TT
Vad tror du?
Kommer lagen att fungera
som politikerna har tänkt?
Skriv gärna en kommentar.
17 augusti 2026
Jag är emot det för jag håller absolut inte med. Hoppas det inte gäller på gymnasiet!!
Hej Vinne,
lagen gäller inte för
elever i gymnasiet.
Hälsningar 8 Sidor
Samlas digitalklockor med spel och appar in?
Bäste vore om skolorna lärde eleverna hälsosamma skärmvanor.
äntligen något vettigt.
Att lämna mobilen inte bra alls det är skit 👎 I
Mobilförbud i skolan är en självklarhet. Barn behöver kunna klara några timmar utan ständig tillgång till mobilen. Undantag kan självklart göras för elever som behöver kunna ha mobilen av medicinska eller andra särskilda skäl. Men att kalla det ett problem att inte få använda mobilen under skoldagen är faktiskt ganska märkligt.
Jag har ingen kommenterat.
Jah håller med den här nya lagen
Det är jättebra nya lage för eleverna.
Hej! Jag tycker att det är ett bra system, eftersom eleverna inte kan använda mobilen under lektionen. Då kan de fokusera mer på undervisningen och komma bort från den digitala världen en stund.
Under rasterna tycker jag att eleverna kan spela olika spel tillsammans. På så sätt kan de umgås mer och få en bättre gemenskap.
Vem ansvaret till olyckor ellerskjutningar bråk ringa polisen det är farligt attt tar bort mobilen
Som lärare är jag faktiskt orolig för det här. Jag förstår tanken barn behöver kunna fokusera och umgås med varandra. Men det är vi lärare som ska samla in hundratals mobiler, hantera konflikter och elever som vägrar. Det här kan bära eller brista. Jag tror att det återigen är lärarna som får ta smällen.
Jag hoppas verkligen att jag har fel.
Hej 8 SIDOR hoppas att in svara på mig
Får man ha en digital Klocka ?
Hej!
Jag tycker det vore bättre om eleverna inte tog med sig telefoner
till skolan.
Jag tycker att fungera det.
Hoppas fungerar bra 👍
Jag tror att lagen kan fungera bra, eftersom eleverna kan få lättare att koncentrera sig på lektionerna och prata mer med sina kompisar på rasterna.
Jag är stolt över politikerna som lyfte upp den ,jag hoppas det hjälper på eleverna