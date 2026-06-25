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En polis jobbar efter en skjutning i Fagersjö i Stockholm. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Så vill partierna stoppa gäng
Gäng som gör brott
är ett stort problem i Sverige.
Många har blivit dödade
i strider mellan gängen.
Människor som inte
är med i något gäng
har blivit skadade och dödade
i deras strider.
I flera områden i Sverige
är människor rädda.
Alla partier vill ha fler poliser.
Alla tycker att poliser ska finnas
i alla delar av landet.
I rutan nedanför kan du läsa
om fler av partiernas förslag
för att minska olika brott.
8 SIDOR
Så säger partierna
Centerpartiet
- Fler ska arbeta med
att hindra unga att göra brott.
- Även de som gör små brott
ska straffas.
- Män som gör sexbrott
ska få längre straff.
Kristdemokraterna
- Unga som riskerar
att gå med i gäng
ska bevakas mer.
- Personer som är med i gäng
ska få längre straff.
- Den som får mer än
sex månaders fängelse
och inte är svensk medborgare
ska inte få stanna i Sverige.
Liberalerna
- De som får barn
att gå med i gäng
ska få längre straff.
- Sverige ska samarbeta
med andra länder i Europa
för att stoppa brott.
- Unga som vill sluta
i ett gäng ska få mer hjälp.
Miljöpartiet
- Arbetet för att unga inte
ska gå med i gäng
ska bli bättre.
- Mer ska göras för att
stoppa mäns våld mot kvinnor.
- Unga i fängelse
ska få mer hjälp
för att sluta göra brott.
Moderaterna
- Den som gör allvarliga brott
ska få längre straff.
- Den som drabbas av brott
ska få mer hjälp.
- Den som är dömd till fängelse
ska inte släppas ut i förväg.
Socialdemokraterna
- Brottslingar som är med
i ett gäng ska få längre straff.
- Skolan och socialen ska
få mer pengar
för att stoppa unga
från att börja med brott.
- Män som slår kvinnor
ska få längre straff.
Sverigedemokraterna
- Den som gör allvarliga brott
ska få längre straff.
- Gängen ska stoppas
med bevakning
och hårdare regler.
- Personer från andra länder
som gör brott ska tvingas
lämna Sverige.
Vänsterpartiet
- De som råkar ut för brott
ska få mer hjälp.
- Sverige ska bli mer rättvist
för att brotten ska minska.
- Barn som är utsatta för brott
ska få mer hjälp.
25 juni 2026
bra förslag från alla partierna.