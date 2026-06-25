Så vill partierna stoppa gäng

Gäng som gör brott

är ett stort problem i Sverige.

Många har blivit dödade

i strider mellan gängen.

Människor som inte

är med i något gäng

har blivit skadade och dödade

i deras strider.

I flera områden i Sverige

är människor rädda.

Alla partier vill ha fler poliser.

Alla tycker att poliser ska finnas

i alla delar av landet.

I rutan nedanför kan du läsa

om fler av partiernas förslag

för att minska olika brott.

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