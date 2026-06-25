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En polis rullar ut band för att stänga ett område. Det är mörkt ute.

En polis jobbar efter en skjutning i Fagersjö i Stockholm. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Så vill partierna stoppa gäng

Gäng som gör brott
är ett stort problem i Sverige.
Många har blivit dödade
i strider mellan gängen.

Människor som inte
är med i något gäng
har blivit skadade och dödade
i deras strider.
I flera områden i Sverige
är människor rädda.

Alla partier vill ha fler poliser.
Alla tycker att poliser ska finnas
i alla delar av landet.

I rutan nedanför kan du läsa
om fler av partiernas förslag
för att minska olika brott.

8 SIDOR

Så säger partierna

Centerpartiet

  • Fler ska arbeta med
    att hindra unga att göra brott.
  • Även de som gör små brott
    ska straffas.
  • Män som gör sexbrott
    ska få längre straff.

Kristdemokraterna

  • Unga som riskerar
    att gå med i gäng
    ska bevakas mer.
  • Personer som är med i gäng
    ska få längre straff.
  • Den som får mer än
    sex månaders fängelse
    och inte är svensk medborgare
    ska inte få stanna i Sverige.

Liberalerna

  • De som får barn
    att gå med i gäng
    ska få längre straff.
  • Sverige ska samarbeta
    med andra länder i Europa
    för att stoppa brott.
  • Unga som vill sluta
    i ett gäng ska få mer hjälp.

Miljöpartiet

  • Arbetet för att unga inte
    ska gå med i gäng
    ska bli bättre.
  • Mer ska göras för att
    stoppa mäns våld mot kvinnor.
  • Unga i fängelse
    ska få mer hjälp
    för att sluta göra brott.

Moderaterna

  • Den som gör allvarliga brott
    ska få längre straff.
  • Den som drabbas av brott
    ska få mer hjälp.
  • Den som är dömd till fängelse
    ska inte släppas ut i förväg.

Socialdemokraterna

  • Brottslingar som är med
    i ett gäng ska få längre straff.
  • Skolan och socialen ska
    få mer pengar
    för att stoppa unga
    från att börja med brott.
  • Män som slår kvinnor
    ska få längre straff.

Sverigedemokraterna

  • Den som gör allvarliga brott
    ska få längre straff.
  • Gängen ska stoppas
    med bevakning
    och hårdare regler.
  • Personer från andra länder
    som gör brott ska tvingas
    lämna Sverige.

Vänsterpartiet

  • De som råkar ut för brott
    ska få mer hjälp.
  • Sverige ska bli mer rättvist
    för att brotten ska minska.
  • Barn som är utsatta för brott
    ska få mer hjälp.

25 juni 2026

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1 kommentar
  1. Ali skriver:
    25 juni, 2026 kl. 09:56

    bra förslag från alla partierna.

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