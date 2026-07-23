Så vill partierna försvara Sverige

Alla partier tycker

att militärerna och resten

av Sveriges försvar ska få

mycket mer pengar.

År 2025 kom alla åtta partier

i riksdagen överens om det.

Det är ovanligt att alla partier

tycker samma sak.

Försvaret blev viktigt

bland annat för att

Ryssland krigar mot Ukraina.

Pengarna ska inte

bara gå till militärerna.

De ska också gå till det

som kallas civilt försvar.

Det handlar bland annat om

att förbereda landet för en kris.

För några år sedan

blev Sverige en del av Nato.

Där samarbetar USA

och många länder i Europa

om försvaret.

Länderna ska hjälpa varandra

om det blir krig.

Nato säger att Sverige

måste använda mer pengar

till militärer och vapen.

Alla partier vill hjälpa Ukraina

med vapen och pengar.

Miljöpartiet

och Vänsterpartiet

var först inte säkra på

att det var rätt att skicka vapen.

Men de är nu överens

med alla andra partier om

att ge vapen till Ukraina.

I rutan nedanför kan du läsa

om fler av partiernas förslag

om hur försvaret ska bli bättre.

8 SIDOR