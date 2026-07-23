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De står på en rad i gröna kläder. En soldat tittar mot fotografen och ler.

Svenska soldater under en övning i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT

Så vill partierna försvara Sverige

Alla partier tycker
att militärerna och resten
av Sveriges försvar ska få
mycket mer pengar.

År 2025 kom alla åtta partier
i riksdagen överens om det.
Det är ovanligt att alla partier
tycker samma sak.

Försvaret blev viktigt
bland annat för att
Ryssland krigar mot Ukraina.

Pengarna ska inte
bara gå till militärerna.
De ska också gå till det
som kallas civilt försvar.

Det handlar bland annat om
att förbereda landet för en kris.

För några år sedan
blev Sverige en del av Nato.
Där samarbetar USA
och många länder i Europa
om försvaret.
Länderna ska hjälpa varandra
om det blir krig.

Nato säger att Sverige
måste använda mer pengar
till militärer och vapen.

Alla partier vill hjälpa Ukraina
med vapen och pengar.

Miljöpartiet
och Vänsterpartiet
var först inte säkra på
att det var rätt att skicka vapen.

Men de är nu överens
med alla andra partier om
att ge vapen till Ukraina.

I rutan nedanför kan du läsa
om fler av partiernas förslag
om hur försvaret ska bli bättre.

8 SIDOR

Så säger partierna om försvaret

Centerpartiet

  • Militärer ska finnas
    i hela landet.
  • De som gör värnplikt
    ska få bättre betalt.
  • Fler kvinnor ska
    kunna bli militärer.

Kristdemokraterna

  • Bara demokratier ska få
    köpa svenska vapen.
  • Det ska finnas en särskild polis
    som kan jobba vid kris och krig.
  • Sverige ska arbeta för att bli
    ett viktigt land i Nato.

Liberalerna

  • Sverige ska arbeta
    för att bli ett viktigt land i Nato.
  • Fler ska arbeta i det civila försvaret
    så att landet fungerar vid en kris.
  • Länderna i EU ska kunna
    samarbeta om försvaret.

Miljöpartiet

  • Det civila försvaret ska kunna
    användas vid översvämningar,
    bränder och andra katastrofer.
  • Sverige ska arbeta mer
    för att stoppa krig i andra länder.
  • Kärnvapen ska vara förbjudna
    i Sverige.

Moderaterna

  • Sverige ska arbeta för att bli
    ett viktigt land i Nato.
  • Sverige ska samarbeta mer
    med EU för att klara kriser.
  • Sverige ska ha bättre skydd
    för att stoppa attacker
    mot datorer, cyberattacker.

Socialdemokraterna

  • Fler ska göra värnplikt.
  • Organisationer
    som hjälper försvaret
    ska få mer pengar.
  • Sverige ska ordna lager
    av mat, mediciner och annat
    som behövs vid en kris.

Sverigedemokraterna

  • Svenska fabriker som gör vapen
    ska få hjälp.
  • Militärer ska kunna hjälpa poliser
    när det är fred.
  • Fler ska göra värnplikt.

Vänsterpartiet

  • Mer pengar ska användas för
    att skapa fred och stoppa kriser.
  • Kärnvapen ska vara förbjudna
    i Sverige.
  • Sverige ska bli mer rättvist
    så att alla vill försvara landet.

23 juli 2026

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2 kommentarer
  1. V skriver:
    23 juli, 2026 kl. 09:53

    Jättebra förslag, vi måste hjälpa ukraina.

    Svara
  2. Maja skriver:
    23 juli, 2026 kl. 10:00

    ”Det handlar bland annat om att förbereda landet för en kris.”

    Kommer det bli kris?

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