Fler måste ta kontanter

Apotek och affärer

som säljer mat

måste ta emot sedlar

och mynt, kontanter.

Det har politikerna bestämt.

Det är för att göra livet

lättare för gamla människor.

Det är också ett skydd

om datorer och annat

skulle sluta fungera.

Det här är en av flera lagar

som börjar gälla den 1 juli.

Här är några till:

• Det blir lättare att sätta in

kontanter på banken.

Bankerna måste ordna det.

• Poliser får bestämma mer

om när och var folk

får protestera på gatorna.

• Det blir förbjudet

för kusiner att gifta sig

med varandra.

• Människor som bor

nära vindkraftverk

ska kunna få pengar för det.

• Det blir lättare för folk

som äger sin lägenhet

att hyra ut till någon annan.

• Det blir lägre skatt

på biljetterna för de

som vill dansa till dansband.

• Folk som jobbar

med gamla människor

måste kunna svenska.

Kommuner och företag

måste ordna det.

• Det blir billigare

att ha sitt barn på

förskola och fritidshem.

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