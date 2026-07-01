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Kontanter i en kassa. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Fler måste ta kontanter
Apotek och affärer
som säljer mat
måste ta emot sedlar
och mynt, kontanter.
Det har politikerna bestämt.
Det är för att göra livet
lättare för gamla människor.
Det är också ett skydd
om datorer och annat
skulle sluta fungera.
Det här är en av flera lagar
som börjar gälla den 1 juli.
Här är några till:
• Det blir lättare att sätta in
kontanter på banken.
Bankerna måste ordna det.
• Poliser får bestämma mer
om när och var folk
får protestera på gatorna.
• Det blir förbjudet
för kusiner att gifta sig
med varandra.
• Människor som bor
nära vindkraftverk
ska kunna få pengar för det.
• Det blir lättare för folk
som äger sin lägenhet
att hyra ut till någon annan.
• Det blir lägre skatt
på biljetterna för de
som vill dansa till dansband.
• Folk som jobbar
med gamla människor
måste kunna svenska.
Kommuner och företag
måste ordna det.
• Det blir billigare
att ha sitt barn på
förskola och fritidshem.
8 SIDOR
1 juli 2026
Alltså de som vill dansa-vad? Vad menar ni?🙂
Hej Milena!
I Sverige finns det många
dansband som spelar musik.
Till exempel Lasse Stefanz
eller Sven-Ingvars.
Många människor gillar att gå
på konserter med dem och dansa samtidigt.
De dansar två och två, styrdans.
Bugg och foxtrot är vanliga danser.
Hoppas du förstår vad vi menar!
Hälsningar från 8 Sidor
Vad betyder ”styrdans”? Alltså folk får rabatt eller vad?😊
Hej igen!
Styrdans betyder att
två personer dansar med varandra
och att en av dem styr dansen.
/8 Sidor
OK! Tack! Vet ni att i Brno finns två vita björnar från Danmark? Hur mår ni? Kontanter behövs-det är hela tiden problem med utrustning någonstans! Hoppas på bättre tider i Sverige! Tack! M😊😎
alla dessa lagar är jättebra tycker jag .mycket nöjd😍😍🙂
va menar de om de säger gifta kusin. Man gifta sin kusin i Swerage?
Hej!
Det har varit lagligt i Sverige
att gifta sig med sin kusin.
Men nu är det förbjudet.
Hälsningar från 8 Sidor
jag gillar att ha kontanter hemma ,jag vill betala med pengar och inte bara kort.
kusinäktenskap förbjuds främst för att motverka hedersrelaterat förtryck, tvångsäktenskap och kontroll. ett förbud syftar till att skydda individens frihet att själv bestämma över sitt liv och minska risken för social isolering. och det finns även medicinska skäl kusingifte fördubblar risken för barn ska födas med missbildningar .
8sidor vad mena lag när man har jobba med gamla människor är.
Hej Ali!
Det handlar om att personer
som jobbar med hemtjänst
eller jobbar på boende för gamla
måste kunna prata svenska.
Kommuner och företag måste ordna
så att de som jobbar kan svenska.
/Hälsningar från 8 Sidor
tack du vet jag nu,men på mitt jobba inte inte många prata svenska gamla inte glad.