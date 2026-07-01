Alla Väljare

En person räknar pengar i en kassa i en affär.

Kontanter i en kassa. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fler måste ta kontanter

Apotek och affärer
som säljer mat
måste ta emot sedlar
och mynt, kontanter.
Det har politikerna bestämt.

Det är för att göra livet
lättare för gamla människor.
Det är också ett skydd
om datorer och annat
skulle sluta fungera.

Det här är en av flera lagar
som börjar gälla den 1 juli.
Här är några till:

• Det blir lättare att sätta in
kontanter på banken.
Bankerna måste ordna det.

• Poliser får bestämma mer
om när och var folk
får protestera på gatorna.

• Det blir förbjudet
för kusiner att gifta sig
med varandra.

• Människor som bor
nära vindkraftverk
ska kunna få pengar för det.

• Det blir lättare för folk
som äger sin lägenhet
att hyra ut till någon annan.

• Det blir lägre skatt
på biljetterna för de
som vill dansa till dansband.

• Folk som jobbar
med gamla människor
måste kunna svenska.
Kommuner och företag
måste ordna det.

• Det blir billigare
att ha sitt barn på
förskola och fritidshem.

8 SIDOR

1 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    1 juli, 2026 kl. 09:53

    Alltså de som vill dansa-vad? Vad menar ni?🙂

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      1 juli, 2026 kl. 10:05

      Hej Milena!

      I Sverige finns det många
      dansband som spelar musik.
      Till exempel Lasse Stefanz
      eller Sven-Ingvars.

      Många människor gillar att gå
      på konserter med dem och dansa samtidigt.
      De dansar två och två, styrdans.
      Bugg och foxtrot är vanliga danser.

      Hoppas du förstår vad vi menar!

      Hälsningar från 8 Sidor

  2. MILENA LUISA skriver:
    1 juli, 2026 kl. 10:22

    Vad betyder ”styrdans”? Alltså folk får rabatt eller vad?😊

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      1 juli, 2026 kl. 10:28

      Hej igen!

      Styrdans betyder att
      två personer dansar med varandra
      och att en av dem styr dansen.

      /8 Sidor

  3. MILENA LUISA skriver:
    1 juli, 2026 kl. 10:34

    OK! Tack! Vet ni att i Brno finns två vita björnar från Danmark? Hur mår ni? Kontanter behövs-det är hela tiden problem med utrustning någonstans! Hoppas på bättre tider i Sverige! Tack! M😊😎

    Svara
  4. Samira skriver:
    1 juli, 2026 kl. 10:42

    alla dessa lagar är jättebra tycker jag .mycket nöjd😍😍🙂

    Svara
  5. Bemenet skriver:
    1 juli, 2026 kl. 10:45

    va menar de om de säger gifta kusin. Man gifta sin kusin i Swerage?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      1 juli, 2026 kl. 10:56

      Hej!

      Det har varit lagligt i Sverige
      att gifta sig med sin kusin.
      Men nu är det förbjudet.

      Hälsningar från 8 Sidor

  6. mamma skriver:
    1 juli, 2026 kl. 10:50

    jag gillar att ha kontanter hemma ,jag vill betala med pengar och inte bara kort.

    Svara
  7. mamma skriver:
    1 juli, 2026 kl. 11:09

    kusinäktenskap förbjuds främst för att motverka hedersrelaterat förtryck, tvångsäktenskap och kontroll. ett förbud syftar till att skydda individens frihet att själv bestämma över sitt liv och minska risken för social isolering. och det finns även medicinska skäl kusingifte fördubblar risken för barn ska födas med missbildningar .

    Svara
  8. ali skriver:
    1 juli, 2026 kl. 11:16

    8sidor vad mena lag när man har jobba med gamla människor är.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      1 juli, 2026 kl. 12:15

      Hej Ali!

      Det handlar om att personer
      som jobbar med hemtjänst
      eller jobbar på boende för gamla
      måste kunna prata svenska.
      Kommuner och företag måste ordna
      så att de som jobbar kan svenska.

      /Hälsningar från 8 Sidor

  9. ali skriver:
    1 juli, 2026 kl. 12:20

    tack du vet jag nu,men på mitt jobba inte inte många prata svenska gamla inte glad.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar