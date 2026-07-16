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En lärare visar elever hur de hittar saker på internet. Foto: Alexander Olivera/TT
Så vill partierna ändra skolan
Det är problem
i många skolor i Sverige.
Alla partier är överens om det.
Det är bråkigt på många skolor.
Lärarna kan inte hålla ordning.
Lärare slutar för att de
inte orkar med sitt jobb.
Eleverna lär sig för lite.
Svenska elever kan mindre
än elever i flera andra länder.
Fler elever slutar skolan
utan att ha fått godkända betyg.
Betygen fungerar dåligt.
En del skolor ger sina elever
för höga betyg.
Då blir det orättvist.
Kommunerna har hand om
de flesta skolor.
Men företag
och föreningar har
startat skolor, friskolor.
En del av dem
tjänar pengar på skolorna.
Det tycker en del partier är fel.
Andra tycker det är bra
med olika sorters skolor.
I rutan nedanför kan du läsa
om fler av partiernas förslag
för att göra skolan bättre.
8 SIDOR
Så säger partierna om skolan
Centerpartiet
- Den som börjar gymnasiet
ska få hjälp att få godkända betyg.
- Elever i alla delar av landet
ska få bra skolor och
samma chanser till jobb.
- Alla elever i landet
ska få samma prov för att
betygen ska bli rättvisare.
Kristdemokraterna
- Matematik, svenska
och läsning ska vara
viktigast i skolan.
- Eleverna ska få fler riktiga böcker
och mindre tid framför skärmen.
- Alla elever i hela landet
ska få samma prov för att
betygen ska bli rättvisare.
Liberalerna
- Lärarna ska få mer hjälp
så att det är lugnt i klassrummen.
- Skolor ska själva få bestämma
om elever ska ha skoluniform.
- Företag inte ska tjäna pengar
på att äga skolor.
Miljöpartiet
- Skolor som ger ägarna vinst
ska förbjudas.
- Elever ska få bättre hjälp
så att alla lär sig de viktigaste sakerna.
- Eleverna ska få gratis frukost
i skolan.
Moderaterna
- Proven ska bli bättre på
att visa vad eleverna kan.
- Lärarna ska få bestämma mer.
- Nya regler ska få mer ordning
i skolorna.
Socialdemokraterna
- Ingen ska tjäna pengar
på skolorna.
- Skolorna med störst problem
ska få mer pengar.
- Det ska vara fler lärare
och annan personal
på skolorna.
Sverigedemokraterna
- Lärarna ska få bestämma mer
i klassrummet så att de kan
stoppa elever som stör.
- Elever som bråkar ska ha
särskilda klasser.
- Elever inte ska få ha slöja
på sig i skolan.
Vänsterpartiet
- Fler ska vilja och kunna
gå på gymnasiet.
- Lärarna ska få det bättre
så att de inte slutar.
- Företag ska inte få tjäna pengar
på att äga skolor.
16 juli 2026
😂😂😂 inte bra just nu
HM! Är det inte samma prov överallt??? Alltså jag är emot slöja-men det går inte att förbjuda! De har fel! Debn viktigaste är att flicka är i skola! Skola ska fungera bra i hela landet med ordning och utbildning!🤠💛💙
Att elever som har diagnoser I Sverige, ska de ha samma prov som de vanliga elever i vanliga klasser?????
Mindre skärm och mer böcker, tvärtom. Mer skärm och mindre böcker!!!!
Att vi ska ha uniform på skolan, det är inte demokratiskt för då blir ju skolorna diktatur och Sverige blir mindre demokratiskt
Att elever ej ska ha slöja eller liknande på huvudet, det är bra!!!!