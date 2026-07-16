Så vill partierna ändra skolan

Det är problem

i många skolor i Sverige.

Alla partier är överens om det.

Det är bråkigt på många skolor.

Lärarna kan inte hålla ordning.

Lärare slutar för att de

inte orkar med sitt jobb.

Eleverna lär sig för lite.

Svenska elever kan mindre

än elever i flera andra länder.

Fler elever slutar skolan

utan att ha fått godkända betyg.

Betygen fungerar dåligt.

En del skolor ger sina elever

för höga betyg.

Då blir det orättvist.

Kommunerna har hand om

de flesta skolor.

Men företag

och föreningar har

startat skolor, friskolor.

En del av dem

tjänar pengar på skolorna.

Det tycker en del partier är fel.

Andra tycker det är bra

med olika sorters skolor.

I rutan nedanför kan du läsa

om fler av partiernas förslag

för att göra skolan bättre.

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