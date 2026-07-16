Alla Väljare

En lärare pekar på vita tavlan. Elever sitter vid bänkar.

En lärare visar elever hur de hittar saker på internet. Foto: Alexander Olivera/TT

Så vill partierna ändra skolan

Det är problem
i många skolor i Sverige.
Alla partier är överens om det.

Det är bråkigt på många skolor.
Lärarna kan inte hålla ordning.
Lärare slutar för att de
inte orkar med sitt jobb.

Eleverna lär sig för lite.
Svenska elever kan mindre
än elever i flera andra länder.
Fler elever slutar skolan
utan att ha fått godkända betyg.

Betygen fungerar dåligt.
En del skolor ger sina elever
för höga betyg.
Då blir det orättvist.

Kommunerna har hand om
de flesta skolor.
Men företag
och föreningar har
startat skolor, friskolor.

En del av dem
tjänar pengar på skolorna.
Det tycker en del partier är fel.
Andra tycker det är bra
med olika sorters skolor.

I rutan nedanför kan du läsa
om fler av partiernas förslag
för att göra skolan bättre.

8 SIDOR

Så säger partierna om skolan

Centerpartiet

  • Den som börjar gymnasiet
    ska få hjälp att få godkända betyg.
  • Elever i alla delar av landet
    ska få bra skolor och
    samma chanser till jobb.
  • Alla elever i landet
    ska få samma prov för att
    betygen ska bli rättvisare.

Kristdemokraterna

  • Matematik, svenska
    och läsning ska vara
    viktigast i skolan.
  • Eleverna ska få fler riktiga böcker
    och mindre tid framför skärmen.
  • Alla elever i hela landet
    ska få samma prov för att
    betygen ska bli rättvisare.

Liberalerna

  • Lärarna ska få mer hjälp
    så att det är lugnt i klassrummen.
  • Skolor ska själva få bestämma
    om elever ska ha skoluniform.
  • Företag inte ska tjäna pengar
    på att äga skolor.

Miljöpartiet

  • Skolor som ger ägarna vinst
    ska förbjudas.
  • Elever ska få bättre hjälp
    så att alla lär sig de viktigaste sakerna.
  • Eleverna ska få gratis frukost
    i skolan.

Moderaterna

  • Proven ska bli bättre på
    att visa vad eleverna kan.
  • Lärarna ska få bestämma mer.
  • Nya regler ska få mer ordning
    i skolorna.

Socialdemokraterna

  • Ingen ska tjäna pengar
    på skolorna.
  • Skolorna med störst problem
    ska få mer pengar.
  • Det ska vara fler lärare
    och annan personal
    på skolorna.

Sverigedemokraterna

  • Lärarna ska få bestämma mer
    i klassrummet så att de kan
    stoppa elever som stör.
  • Elever som bråkar ska ha
    särskilda klasser.
  • Elever inte ska få ha slöja
    på sig i skolan.

Vänsterpartiet

  • Fler ska vilja och kunna
    gå på gymnasiet.
  • Lärarna ska få det bättre
    så att de inte slutar.
  • Företag ska inte få tjäna pengar
    på att äga skolor.

16 juli 2026

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. J skriver:
    16 juli, 2026 kl. 09:43

    😂😂😂 inte bra just nu

    Svara
  2. MILENA LUISA skriver:
    16 juli, 2026 kl. 11:16

    HM! Är det inte samma prov överallt??? Alltså jag är emot slöja-men det går inte att förbjuda! De har fel! Debn viktigaste är att flicka är i skola! Skola ska fungera bra i hela landet med ordning och utbildning!🤠💛💙

    Svara
  3. Vinne skriver:
    16 juli, 2026 kl. 12:52

    Att elever som har diagnoser I Sverige, ska de ha samma prov som de vanliga elever i vanliga klasser?????

    Svara
  4. Vinne skriver:
    16 juli, 2026 kl. 12:53

    Mindre skärm och mer böcker, tvärtom. Mer skärm och mindre böcker!!!!

    Svara
  5. Vinne skriver:
    16 juli, 2026 kl. 12:54

    Att vi ska ha uniform på skolan, det är inte demokratiskt för då blir ju skolorna diktatur och Sverige blir mindre demokratiskt

    Svara
  6. Vinne skriver:
    16 juli, 2026 kl. 12:54

    Att elever ej ska ha slöja eller liknande på huvudet, det är bra!!!!

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar