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De flesta svenska medborgare kan få ett svenskt pass. Foto: Fotograferna Holmberg/TT
Prov för att bli medborgare
Den 15 augusti ska personer
för första gången
göra ett prov
med frågor om Sverige.
Provet är för den
som vill bli svensk medborgare.
Riksdagen har beslutat
om nya regler
för den som vill bli medborgare.
En regel är att klara provet.
Provet är i Stockholmsmässan
i Älvsjö i Stockholm.
Det blir 60 frågor att svara på.
Till varje fråga finns
fyra svar att välja på.
Ett svar är rätt.
Frågorna är på svenska.
Du får 90 minuter
på dig att svara.
Myndigheten UHR ordnar provet.
De har också gjort texter
om Sverige.
Du kan träna innan provet
med texterna.
Du kan lyssna på alla texter.
Det finns också exempel
som visar hur frågor
i provet kan vara.
Allt är gratis att använda.
Samtidigt varnar UHR för
att det finns företag
som försöker sälja frågor till folk.
Företagen säger att frågorna
tränar dig inför provet.
Men frågorna är inte
godkända av UHR.
Det skriver nyhetsbyrån TT.
Flera tusen personer
väntar på svar
från myndigheten Migrationsverket
om att få bli svenska medborgare.
Bara tusen får göra
det första provet.
Det är inte klart
när fler personer
ska få chans att göra provet.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Kan du frågorna?
Här är några exempel på frågor
som kan finnas i provet.
1. Vad kallas Sveriges statschef?
A. Talman
B. Kung
C. Landshövding
D. Statsminister
2. Vilket land var en del av Sverige
under nästan 700 år,
fram till år 1809?
A. Norge
B. Finland
C. Danmark
D. Estland
3. Vilken sak från naturen
har länge varit viktig
för Sveriges ekonomi?
A. Naturgas
B. Olja
C. Skog
D. Uran
Rätt svar på frågorna:
1. B. Kung
2. B. Finland
3. C. Skog
21 juli 2026