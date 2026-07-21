Prov för att bli medborgare

Den 15 augusti ska personer

för första gången

göra ett prov

med frågor om Sverige.

Provet är för den

som vill bli svensk medborgare.

Riksdagen har beslutat

om nya regler

för den som vill bli medborgare.

En regel är att klara provet.

Provet är i Stockholmsmässan

i Älvsjö i Stockholm.

Det blir 60 frågor att svara på.

Till varje fråga finns

fyra svar att välja på.

Ett svar är rätt.

Frågorna är på svenska.

Du får 90 minuter

på dig att svara.

Myndigheten UHR ordnar provet.

De har också gjort texter

om Sverige.

Du kan träna innan provet

med texterna.

Du kan lyssna på alla texter.

Det finns också exempel

som visar hur frågor

i provet kan vara.

Allt är gratis att använda.

Samtidigt varnar UHR för

att det finns företag

som försöker sälja frågor till folk.

Företagen säger att frågorna

tränar dig inför provet.

Men frågorna är inte

godkända av UHR.

Det skriver nyhetsbyrån TT.

Flera tusen personer

väntar på svar

från myndigheten Migrationsverket

om att få bli svenska medborgare.

Bara tusen får göra

det första provet.

Det är inte klart

när fler personer

ska få chans att göra provet.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR