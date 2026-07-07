Sverige hjälper med vaccin

Sveriges regering ger

120 miljoner kronor till en grupp

som jobbar med att ge vaccin

till barn i världen.

Små barn ska få vaccin

mot sjukdomarna kikhosta,

stelkramp och difteri.

Många barn i världen

har ännu inte fått

något sådant vaccin.

– Människor får mindre hjälp

med vaccin i världen.

Det beror bland annat på

politiken från Donald Trump

och hans regering.

Det här är dåligt

eftersom vaccin kan rädda liv

och skydda barn.

Det skriver Sveriges

regering i ett meddelande.

Tidigare i år gav regeringen

50 miljoner kronor

till en annan grupp

som jobbar med vaccin.

8 SIDOR/TT