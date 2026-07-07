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En pojke i Jemen får vaccin mot difteri. Foto: Hani Mohammed/AP/TT
Sverige hjälper med vaccin
Sveriges regering ger
120 miljoner kronor till en grupp
som jobbar med att ge vaccin
till barn i världen.
Små barn ska få vaccin
mot sjukdomarna kikhosta,
stelkramp och difteri.
Många barn i världen
har ännu inte fått
något sådant vaccin.
– Människor får mindre hjälp
med vaccin i världen.
Det beror bland annat på
politiken från Donald Trump
och hans regering.
Det här är dåligt
eftersom vaccin kan rädda liv
och skydda barn.
Det skriver Sveriges
regering i ett meddelande.
Tidigare i år gav regeringen
50 miljoner kronor
till en annan grupp
som jobbar med vaccin.
8 SIDOR/TT
7 juli 2026
Sverige ni är alltid så hjälpsamma. Tack
🥰🙂
Vad bra sverige hjälper värden snällt land .