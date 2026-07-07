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En liten pojke får en spruta med vaccin i armen.

En pojke i Jemen får vaccin mot difteri. Foto: Hani Mohammed/AP/TT

Sverige hjälper med vaccin

Sveriges regering ger
120 miljoner kronor till en grupp
som jobbar med att ge vaccin
till barn i världen.

Små barn ska få vaccin
mot sjukdomarna kikhosta,
stelkramp och difteri.
Många barn i världen
har ännu inte fått
något sådant vaccin.

– Människor får mindre hjälp
med vaccin i världen.
Det beror bland annat på
politiken från Donald Trump
och hans regering.
Det här är dåligt
eftersom vaccin kan rädda liv
och skydda barn.

Det skriver Sveriges
regering i ett meddelande.

Tidigare i år gav regeringen
50 miljoner kronor
till en annan grupp
som jobbar med vaccin.

8 SIDOR/TT

7 juli 2026

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3 kommentarer
  1. Parvaneh skriver:
    7 juli, 2026 kl. 12:05

    Sverige ni är alltid så hjälpsamma. Tack

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  2. MILENA LUISA skriver:
    7 juli, 2026 kl. 14:27

    🥰🙂

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  3. Kalle anka 99000 skriver:
    7 juli, 2026 kl. 15:43

    Vad bra sverige hjälper värden snällt land .

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