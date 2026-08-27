Många ska rösta i valet.

Det visar svaren

i 8 Sidors egen undersökning

på Skansen i Stockholm.

På onsdagen ordnade

flera organisationer

en särskild dag på Skansen.

Den var för personer

med en funktionsnedsättning.

8 Sidor var där.

Ska du rösta i valet?

frågade 8 Sidor.

Alla som ville kunde svara

med att lägga

en boll i en stor låda.

Det var en gul boll för ja,

en röd boll för nej

och en vit boll för vet inte.

225 personer lade ner en boll.

193 svarade att de

ska rösta i valet.

– Ja, jag ska rösta.

Det är roligt att rösta.

Det säger Mattias Kotanen.

Många säger att det är

viktigt att rösta.

Då kan du visa

vad du tycker.

– Jag vet inte

om jag ska rösta.

Det säger Anna-Karin Söderman.

Hon och några fler

lade ner en boll som visade

att de ännu inte vet

om de ska rösta.

En del säger att det är

svårt att veta

hur du gör när du röstar.

Andra säger att det är

svårt att välja parti

att rösta på.

Många dagliga verksamheter

läser just nu

8 Sidors bok om valet.

Boken heter Dags att rösta.

I boken kan du läsa om

hur du gör när du röstar

partierna i riksdagen

vad partierna vill

i åtta viktiga frågor.

Ska du rösta i valet?

– Jag ska förtidsrösta

en dag när jag är ledig.

Jag vet hur jag ska rösta.

Jag har läst på om partierna.

Det säger Catharina Källström.

Vilken tycker du är

valets viktigaste fråga?

– Att det ska finnas

fler lärare på skolorna,

säger Catharina Källström.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Ladda ner 8 Sidors bok Dags att rösta

FRÅGA Ska du rösta i valet? Ja

Vet inte

Nej Se hur andra har röstat