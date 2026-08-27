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Anna-Karin Söderman, Susanne Larsson och Mattias Kotanen gjorde 8 Sidors undersökning. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Marie Hillblom från 8 Sidor frågar om du ska rösta i valet. Foto: Ulrika Frolov
Catharina Källström ska rösta i valet. Hon har läst på om partierna. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
De ska rösta i valet
Många ska rösta i valet.
Det visar svaren
i 8 Sidors egen undersökning
på Skansen i Stockholm.
På onsdagen ordnade
flera organisationer
en särskild dag på Skansen.
Den var för personer
med en funktionsnedsättning.
8 Sidor var där.
Ska du rösta i valet?
frågade 8 Sidor.
Alla som ville kunde svara
med att lägga
en boll i en stor låda.
Det var en gul boll för ja,
en röd boll för nej
och en vit boll för vet inte.
225 personer lade ner en boll.
193 svarade att de
ska rösta i valet.
– Ja, jag ska rösta.
Det är roligt att rösta.
Det säger Mattias Kotanen.
Många säger att det är
viktigt att rösta.
Då kan du visa
vad du tycker.
– Jag vet inte
om jag ska rösta.
Det säger Anna-Karin Söderman.
Hon och några fler
lade ner en boll som visade
att de ännu inte vet
om de ska rösta.
En del säger att det är
svårt att veta
hur du gör när du röstar.
Andra säger att det är
svårt att välja parti
att rösta på.
Många dagliga verksamheter
läser just nu
8 Sidors bok om valet.
Boken heter Dags att rösta.
I boken kan du läsa om
- hur du gör när du röstar
- partierna i riksdagen
- vad partierna vill
i åtta viktiga frågor.
Ska du rösta i valet?
– Jag ska förtidsrösta
en dag när jag är ledig.
Jag vet hur jag ska rösta.
Jag har läst på om partierna.
Det säger Catharina Källström.
Vilken tycker du är
valets viktigaste fråga?
– Att det ska finnas
fler lärare på skolorna,
säger Catharina Källström.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Ladda ner 8 Sidors bok Dags att rösta
27 augusti 2026