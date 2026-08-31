Fler unga får rösta

I årets val får

fler unga människor

chans att rösta för första gången

jämfört med förra valet.

Det beror på att det finns

fler unga mellan 18 och 21 år

i det här valet.

Två av dem som ska

rösta för första gången

är Maya Stenmark som är 19 år

och Anton Rasmusson som är 18 år.

Maya Stenmark som bor i Uppsala

tänker rösta för klimatet.

Hon är inte nöjd med

dagens regering, säger hon.

– Jag tycker att det är

mycket viktigt att ta hand om

vår jord och miljön, säger hon.

Anton Rasmusson

bor i Täby nära Stockholm.

Efter valet vill han se

ett Sverige som är starkt

i en orolig värld.

Där alla trivs

och kommer överens.

Han tycker att sjukvården

och att ordna fler jobb

är två viktiga frågor.

– Jag har hört om

hur stressigt det är i vården.

Det är väldigt viktigt för alla

att sjukvården funkar,

säger han.

8 SIDOR/TT

Ska du rösta för första gången?

Skriv gärna en kommentar.

Partiernas förslag i valet år 2026

8 Sidors bok om partierna och valet