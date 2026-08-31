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Maya Stenmark ska rösta för första gången. Foto: Linn Lindblom Pääjärvi/TT
Anton Rasmusson ska rösta för första gången. Foto: Terhi Ylimäinen/TT
Fler unga får rösta
I årets val får
fler unga människor
chans att rösta för första gången
jämfört med förra valet.
Det beror på att det finns
fler unga mellan 18 och 21 år
i det här valet.
Två av dem som ska
rösta för första gången
är Maya Stenmark som är 19 år
och Anton Rasmusson som är 18 år.
Maya Stenmark som bor i Uppsala
tänker rösta för klimatet.
Hon är inte nöjd med
dagens regering, säger hon.
– Jag tycker att det är
mycket viktigt att ta hand om
vår jord och miljön, säger hon.
Anton Rasmusson
bor i Täby nära Stockholm.
Efter valet vill han se
ett Sverige som är starkt
i en orolig värld.
Där alla trivs
och kommer överens.
Han tycker att sjukvården
och att ordna fler jobb
är två viktiga frågor.
– Jag har hört om
hur stressigt det är i vården.
Det är väldigt viktigt för alla
att sjukvården funkar,
säger han.
8 SIDOR/TT
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