Alla Väljare

  • WEB_INRIKES

    Maya Stenmark ska rösta för första gången. Foto: Linn Lindblom Pääjärvi/TT

  • WEB_INRIKES

    Anton Rasmusson ska rösta för första gången. Foto: Terhi Ylimäinen/TT

Fler unga får rösta

I årets val får
fler unga människor
chans att rösta för första gången
jämfört med förra valet.

Det beror på att det finns
fler unga mellan 18 och 21 år
i det här valet.

Två av dem som ska
rösta för första gången
är Maya Stenmark som är 19 år
och Anton Rasmusson som är 18 år.

Maya Stenmark som bor i Uppsala
tänker rösta för klimatet.
Hon är inte nöjd med
dagens regering, säger hon.

– Jag tycker att det är
mycket viktigt att ta hand om
vår jord och miljön, säger hon.

Anton Rasmusson
bor i Täby nära Stockholm.

Efter valet vill han se
ett Sverige som är starkt
i en orolig värld.
Där alla trivs
och kommer överens.

Han tycker att sjukvården
och att ordna fler jobb
är två viktiga frågor.

– Jag har hört om
hur stressigt det är i vården.
Det är väldigt viktigt för alla
att sjukvården funkar,
säger han.

8 SIDOR/TT

Ska du rösta för första gången?
Skriv gärna en kommentar.

Partiernas förslag i valet år 2026
8 Sidors bok om partierna och valet

31 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. !!!!! skriver:
    31 augusti, 2026 kl. 11:16

    10 ska rösta

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar