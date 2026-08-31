Alla Väljare
Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar. Foto: Jessica Gow/TT
Hon vill sitta i regering
Den 13 september
är det val i Sverige.
Inget parti kommer få
så många röster
att de kan styra själva.
Det visar undersökningar.
Vänsterpartiet vill styra Sverige
tillsammans med
Socialdemokraterna
och Miljöpartiet efter valet.
Ledaren Nooshi Dadgostar
säger att Vänsterpartiet
tänker rösta nej
till alla andra regeringar.
Socialdemokraterna
säger att Vänsterpartiet
har mycket jobb att göra
innan de kan styra tillsammans.
Det beror på att flera politiker
i Vänsterpartiet har sagt hat mot judar
och hyllat gruppen Hamas som styr
i det palestinska området Gaza.
Det har journalister avslöjat.
De politikerna har sedan dess
fått sluta i partiet.
Dadgostar säger att partiet
ska göra mer för att sådant
inte ska hända igen.
Nooshi Dadgostar tror
att många väljare inte vill
att Socialdemokraterna
ska styra med Centerpartiet
i en regering efter valet.
De som inte vill det måste rösta
på Vänsterpartiet, säger hon.
Vänsterpartiet vill göra
förskolan billigare för familjer
med mindre pengar.
De vill göra tandvård billigare,
ge mer pengar till vården
och höja barnbidraget.
Det vill de betala genom att
höja skatten för miljardärer.
Det är bara Miljöpartiet
som håller med om det förslaget.
8 SIDOR/TT
Nooshi Dadgostar
- Nooshi Dadgostar är 41 år.
- Hon föddes i Skåne,
men växte upp i Göteborg.
- I dag bor hon i Stockholm.
- Hennes föräldrar flydde
till Sverige från Iran.
- Nooshi Dadgostar gick med
i Vänsterpartiets grupp för ungdomar
när hon var 14 år gammal.
- Hon har jobbat för partiet
i riksdagen sedan år 2014.
- Hon blev Vänsterpartiets ledare år 2020.
Då tog hon över efter Jonas Sjöstedt.
31 augusti 2026
heheh helnaaaa
Hej, ingen av politikerna säger att vad de har tänkt på att hyresgäster måste betala so mycket för en lägenhet. Till exempel min lägenhet är bara 26qm och jag betalar nästan 9000kr. Varför de har ingen Programm att höjas bostadstillägg för fattiga pensionärer?
Hej, Politikerna måste aktualisera bostadstilldelning på bostadsförmedling att först få fattiga pensionärer en lägenhet sedan andra. Flera av andra har arbete och kan få lägenheten utan hjälp genom bostadsförmedling. I Tyskland har fattiga pensionärer, arbetslösa och sjuka människor prioritet.
Hej, min förslag är gratis besök hos läkare, precis som i Tyskland. Flera människor går inte till läkare, därför att de inte kan betala.
🤔Nooshi Dadgostar tror
att många väljare inte vill
att Socialdemokraterna
ska styra med Centerpartiet….
🥳Hon kommer att bli förvånad🥳
UF! Det är inte bra om fler går inte till doktor för det är dyrt! Det blir konsenvenserna av det! UF-det är bara måndag!!!