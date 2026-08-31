Hon vill sitta i regering

Den 13 september

är det val i Sverige.

Inget parti kommer få

så många röster

att de kan styra själva.

Det visar undersökningar.

Vänsterpartiet vill styra Sverige

tillsammans med

Socialdemokraterna

och Miljöpartiet efter valet.

Ledaren Nooshi Dadgostar

säger att Vänsterpartiet

tänker rösta nej

till alla andra regeringar.

Socialdemokraterna

säger att Vänsterpartiet

har mycket jobb att göra

innan de kan styra tillsammans.

Det beror på att flera politiker

i Vänsterpartiet har sagt hat mot judar

och hyllat gruppen Hamas som styr

i det palestinska området Gaza.

Det har journalister avslöjat.

De politikerna har sedan dess

fått sluta i partiet.

Dadgostar säger att partiet

ska göra mer för att sådant

inte ska hända igen.

Nooshi Dadgostar tror

att många väljare inte vill

att Socialdemokraterna

ska styra med Centerpartiet

i en regering efter valet.

De som inte vill det måste rösta

på Vänsterpartiet, säger hon.

Vänsterpartiet vill göra

förskolan billigare för familjer

med mindre pengar.

De vill göra tandvård billigare,

ge mer pengar till vården

och höja barnbidraget.

Det vill de betala genom att

höja skatten för miljardärer.

Det är bara Miljöpartiet

som håller med om det förslaget.

8 SIDOR/TT