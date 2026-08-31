Lite pengar till löftena i valet

Inför valet lovar partierna

många saker.

Det är sådant de lovar att göra

om de får makten efter valet.

Men det finns inte

mycket pengar

till allt som partierna lovar.

– Det finns bara

50 miljarder kronor

till satsningar

de kommande fyra åren.

Det säger Elisabeth Svantesson.

Hon är minister i regeringen

och har ansvar för Sveriges pengar.

Hon är med i partiet Moderaterna.

– Alla partier måste berätta

hur de ska betala för det

som de lovar inför valet,

säger hon.

För att få in mer pengar

kan staten till exempel

höja skatter eller att ge

mindre pengar till

andra saker.

Moderaterna säger att de

vill ge mindre hjälp

till andra länder, bistånd.

De vill ge mindre pengar

till de som är utan jobb.

De vill ge mindre pengar

till myndigheter.

Därför kan de lova saker,

säger de.

Socialdemokraterna är kritiska

till att det finns så lite pengar kvar.

De tycker att regeringen

och Sverigedemokraterna

har skött Sveriges pengar dåligt.

Socialdemokraterna

säger att Moderaterna,

Kristdemokraterna, Liberalerna

och Sverigedemokraterna

tillsammans lovar saker

inför valet

för 200 miljarder.

Det är mer än vad

det finns pengar till.

8 SIDOR/TT

Partiernas förslag i valet år 2026