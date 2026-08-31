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Elisabeth Svantesson är minister ri regeringen. Hon jobbar med politiken om Sveriges pengar. Foto: Pontus Lundahl/TT
Lite pengar till löftena i valet
Inför valet lovar partierna
många saker.
Det är sådant de lovar att göra
om de får makten efter valet.
Men det finns inte
mycket pengar
till allt som partierna lovar.
– Det finns bara
50 miljarder kronor
till satsningar
de kommande fyra åren.
Det säger Elisabeth Svantesson.
Hon är minister i regeringen
och har ansvar för Sveriges pengar.
Hon är med i partiet Moderaterna.
– Alla partier måste berätta
hur de ska betala för det
som de lovar inför valet,
säger hon.
För att få in mer pengar
kan staten till exempel
höja skatter eller att ge
mindre pengar till
andra saker.
Moderaterna säger att de
vill ge mindre hjälp
till andra länder, bistånd.
De vill ge mindre pengar
till de som är utan jobb.
De vill ge mindre pengar
till myndigheter.
Därför kan de lova saker,
säger de.
Socialdemokraterna är kritiska
till att det finns så lite pengar kvar.
De tycker att regeringen
och Sverigedemokraterna
har skött Sveriges pengar dåligt.
Socialdemokraterna
säger att Moderaterna,
Kristdemokraterna, Liberalerna
och Sverigedemokraterna
tillsammans lovar saker
inför valet
för 200 miljarder.
Det är mer än vad
det finns pengar till.
8 SIDOR/TT
Det lovar partierna
Här är några saker
som partierna lovar innan valet.
- Moderaterna lovar att förskolan
och fritids ska vara gratis för alla.
- Kristdemokraterna lovar att höja
barnbidraget till 2000 kronor.
- Liberalerna lovar 20 elever
som mest i klasserna i skolan.
- Sverigedemokraterna vill att alla
ska få 90 procents rabatt
hos tandläkaren.
- Centerpartiet lovar att
alla lärare i skolan
ska vara utbildade om tio år.
De vill ha poliser i alla kommuner.
- Socialdemokraterna vill att grupper
i förskolan ska ha 15 barn som mest.
De lovar dubbla barnbidrag
och studiebidrag inför jul och sommar.
- Miljöpartiet vill höja barnbidraget
med 350 kronor.
Ensamstående föräldrar ska få
800 kronor extra i månaden.
- Vänsterpartiet vill höja barnbidraget
med 500 kronor.
Den som får sitt första barn
ska få 15 tusen kronor.
31 augusti 2026
Okej, bra sammanställning. Hoppas de håller vad de lovar.
Jag vill partierna visar dera planer och reservplaner. Eftersom ordet ”lova” är missbrukat i politiken i världen.