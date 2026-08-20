Så vill partierna ordna hjälp åt fler

I Sverige finns flera lagar

som ska hjälpa personer

med olika funktionsnedsättningar.

En av dem är lagen LSS.

Den säger bland annat att de

som behöver ska få hjälp

av en personlig assistent.

En del partier tycker

att lagen fungerar dåligt.

Alla får inte den hjälp

de behöver.

Även FN tycker att Sverige

måste ha bättre politik för personer

med funktionsnedsättningar.

Annars följer inte Sverige

de mänskliga rättigheterna.

Alla partier säger

att de vill ordna det.

Ändå är partiernas politik

ganska olika.

År 2025 frågade

sajten hejaolika.se personer

med någon funktionsnedsättning

vad de tycker om partiernas politik.

Vänsterpartiet och

Socialdemokraterna

fick högst betyg.

De frågade också partierna

vad de tycker är viktigt att ändra.

Alla vill att fler ska få rätt

till hjälp för att kunna vara med

i aktiviteter på fritiden.

De tycker också att LSS

ska fungera på samma sätt

i alla kommuner.

I rutan nedanför kan du läsa

om partiernas politik

för personer med

funktionsnedsättningar.

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