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Alla personer med funktionsnedsättningar får inte den hjälp de behöver. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Så vill partierna ordna hjälp åt fler
I Sverige finns flera lagar
som ska hjälpa personer
med olika funktionsnedsättningar.
En av dem är lagen LSS.
Den säger bland annat att de
som behöver ska få hjälp
av en personlig assistent.
En del partier tycker
att lagen fungerar dåligt.
Alla får inte den hjälp
de behöver.
Även FN tycker att Sverige
måste ha bättre politik för personer
med funktionsnedsättningar.
Annars följer inte Sverige
de mänskliga rättigheterna.
Alla partier säger
att de vill ordna det.
Ändå är partiernas politik
ganska olika.
År 2025 frågade
sajten hejaolika.se personer
med någon funktionsnedsättning
vad de tycker om partiernas politik.
Vänsterpartiet och
Socialdemokraterna
fick högst betyg.
De frågade också partierna
vad de tycker är viktigt att ändra.
Alla vill att fler ska få rätt
till hjälp för att kunna vara med
i aktiviteter på fritiden.
De tycker också att LSS
ska fungera på samma sätt
i alla kommuner.
I rutan nedanför kan du läsa
om partiernas politik
för personer med
funktionsnedsättningar.
8 SIDOR
Så säger partierna
Centerpartiet
- Det ska bli lättare att få jobb
och studera.
- Människor med funktionsnedsättningar
ska få bestämma mer
över den hjälp de får.
- Det ska vara lättare
att få personlig assistans.
Kristdemokraterna
- Den personliga assistansen
ska vara kvar och bli bättre.
- Alla ska ha rätt till samma vård.
- Företag ska kunna få hjälp
för att ge jobb åt personer
med funktionsnedsättningar.
Liberalerna
- Fler ska få personlig assistans.
- Alla ska få hjälp att få jobb.
- Hela samhället ska vara tillgängligt,
bland annat skolor, arbeten
och bostäder.
Miljöpartiet
- LSS-lagen ska ändras
så att alla får den hjälp de behöver.
- Alla ska ha samma rätt till hjälp
i alla delar av landet.
- Hela samhället ska vara tillgängligt,
bland annat skolor, arbeten
och bostäder.
Moderaterna
- Fler ska få hjälp att skaffa
ett jobb som passar dem.
- Det ska vara samma regler
i alla kommuner.
- Hela samhället ska vara
tillgängligt för alla,
bland annat skolor,
arbeten och bostäder.
Socialdemokraterna
- Det ska vara lättare
att få utbildning och jobb.
- Fler ska kunna få personlig assistans.
- Alla ska ha rätt att få hjälp
att leva ett fritt liv.
Sverigedemokraterna
- Vårdcentralerna ska lära sig mer
om olika funktionsnedsättningar.
- Organisationerna för personer
med funktionsnedsättningar
ska få bestämma mer.
- Färdtjänsten ska vara billigare.
Vänsterpartiet
- Staten ska sköta
personlig assistans
så att den blir rättvis.
- Hela samhället ska vara tillgängligt,
bland annat skolor, arbeten
och bostäder.
- Alla ska ha rätt till arbete.
20 augusti 2026