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Han har vågigt grått hår och glasögon.

Två män greps efter ett möte med Sveriges minister Gunnar Strömmer. Foto: Johan Nilsson/TT

Två greps på Strömmers möte

Sveriges minister
Gunnar Strömmer
pratade på ett torg i Göteborg
inför valet.

Det var i torsdags kväll.
Då tog poliserna
fast två män.
De är ungefär 40 år.

Männen är misstänkta
för att ha planerat
att misshandla ministern,
Det säger poliserna till SVT.
De vill inte säga mer.

Männen sitter nu inlåsta.
Poliserna kunde ta fast
männen på ett lugnt sätt.
Mötet kunde fortsätta
som vanligt.
Ingen blev skadad.

Sveriges statsminister
Ulf Kristersson säger
att det som har hänt
är allvarligt.

– Att sådant här händer på
ett möte inför valet
är en varning.
Det vet vi från andra länder,
säger statsministern.

8 SIDOR/TT

21 augusti 2026

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1 kommentar
  1. AB skriver:
    21 augusti, 2026 kl. 12:59

    Hej 8 Sidor, när blir den nya appen aktiv? Jag får inga notiser från den här appen.

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