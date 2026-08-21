Två greps på Strömmers möte

Sveriges minister

Gunnar Strömmer

pratade på ett torg i Göteborg

inför valet.

Det var i torsdags kväll.

Då tog poliserna

fast två män.

De är ungefär 40 år.

Männen är misstänkta

för att ha planerat

att misshandla ministern,

Det säger poliserna till SVT.

De vill inte säga mer.

Männen sitter nu inlåsta.

Poliserna kunde ta fast

männen på ett lugnt sätt.

Mötet kunde fortsätta

som vanligt.

Ingen blev skadad.

Sveriges statsminister

Ulf Kristersson säger

att det som har hänt

är allvarligt.

– Att sådant här händer på

ett möte inför valet

är en varning.

Det vet vi från andra länder,

säger statsministern.

8 SIDOR/TT