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Ett kuvert med en röst. Foto: Pontus Lundahl/TT
Alla kan rösta på valdagen
Många i Sverige
har redan röstat i valet.
De röstade i förtid.
Men några av
rösterna har blivit fel.
Vi vet inte hur många.
Men det är som mest 500 röster.
Det säger Valmyndigheten.
De säger att allt har gått bra
i de flesta kommunerna i Sverige.
Det kan ha blivit fel
i ungefär 50 kommuner.
Du kan se en lista på dem
på sajten val.se.
Där står också på vilka platser
och på vilka tider
som det kan ha blivit fel.
Om det har
blivit fel med din röst
kan du alltid rösta igen.
Det kan alla göra.
Men då måste du rösta
på valdagen den 13 september.
Felet som hände var
att några personers röster
hade blivit räknade två gånger.
Då finns risken att deras röst
inte räknas alls.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
11 september 2026
Jag litade på min magkänsla att rösta på valdagen. Det känns säkrare.
Jag kan inte rösta i Sverige, men jag bodde där i fyra år eftersom jag fick mitt personnummer för bara ett år sedan.