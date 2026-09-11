Alla kan rösta på valdagen

Många i Sverige

har redan röstat i valet.

De röstade i förtid.

Men några av

rösterna har blivit fel.

Vi vet inte hur många.

Men det är som mest 500 röster.

Det säger Valmyndigheten.

De säger att allt har gått bra

i de flesta kommunerna i Sverige.

Det kan ha blivit fel

i ungefär 50 kommuner.

Du kan se en lista på dem

på sajten val.se.

Där står också på vilka platser

och på vilka tider

som det kan ha blivit fel.

Om det har

blivit fel med din röst

kan du alltid rösta igen.

Det kan alla göra.

Men då måste du rösta

på valdagen den 13 september.

Felet som hände var

att några personers röster

hade blivit räknade två gånger.

Då finns risken att deras röst

inte räknas alls.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR