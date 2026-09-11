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En person lägger en röst i en låda.

Många skolor har ordnat skolval. Foto: Christoffer Rikardsson, MUCF.

Elever har röstat

Ungefär 400 tusen elever
har röstat i skolornas val.

Många högstadier och gymnasier
ordnar val i skolan.
Elever röstar på samma partier
som i det riktiga valet.

Men rösterna i skolvalet
räknas inte
i det riktiga valet.
Men många tycker
att skolornas val
är viktigt ändå.
Det visar hur unga tycker.
Det tränar unga att rösta.

Skolvalet har funnits
i över 60 år.
Det är myndigheten MUCF
som ordnar skolvalet.

På fredagen ordnade MUCF
en sändning om skolvalet
på internet.

Elever som röstat
och forskare
pratade om valet.

Sista dagen att rösta i skolvalet
var den 8 september.
På söndag kommer resultatet.
Resultatet får inte komma ut
innan det riktiga valet är klart.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

11 september 2026

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1 kommentar
  1. 13:49 skriver:
    11 september, 2026 kl. 13:49

    Bra att vi barn för träna att rösta annars skulle det finnas folk som vet inte hur man röstar

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