Ungefär 400 tusen elever

har röstat i skolornas val.

Många högstadier och gymnasier

ordnar val i skolan.

Elever röstar på samma partier

som i det riktiga valet.

Men rösterna i skolvalet

räknas inte

i det riktiga valet.

Men många tycker

att skolornas val

är viktigt ändå.

Det visar hur unga tycker.

Det tränar unga att rösta.

Skolvalet har funnits

i över 60 år.

Det är myndigheten MUCF

som ordnar skolvalet.

På fredagen ordnade MUCF

en sändning om skolvalet

på internet.

Elever som röstat

och forskare

pratade om valet.

Sista dagen att rösta i skolvalet

var den 8 september.

På söndag kommer resultatet.

Resultatet får inte komma ut

innan det riktiga valet är klart.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR