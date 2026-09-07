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Ett kuvert med en röst. Foto: Pontus Lundahl/TT
Fel på röster i valet
Över en miljon människor
har redan röstat i valet.
De har röstat i förtid.
Men det har blivit fel
när en del av rösterna
lämnats in.
En del som röstat
har blivit avprickade två gånger.
Andra har blivit avprickade
på fel person.
Det har hänt med
max 500 av rösterna
som redan lämnats in.
Det säger myndigheten
som sköter valet,
Valmyndigheten.
Det är inte klart
vilka röster som blivit fel.
Valmyndigheten jobbar
med att undersöka det.
Valmyndigheten försöker nu
att ordna en lista
över de platser där
det blivit fel i valet.
I dag, måndag, ska myndigheten
träffa alla partier i riksdagen
för att berätta om felet.
8 SIDOR/TT
7 september 2026
Det är 500 för mycket 😠