Fel på röster i valet

Över en miljon människor

har redan röstat i valet.

De har röstat i förtid.

Men det har blivit fel

när en del av rösterna

lämnats in.

En del som röstat

har blivit avprickade två gånger.

Andra har blivit avprickade

på fel person.

Det har hänt med

max 500 av rösterna

som redan lämnats in.

Det säger myndigheten

som sköter valet,

Valmyndigheten.

Det är inte klart

vilka röster som blivit fel.

Valmyndigheten jobbar

med att undersöka det.

Valmyndigheten försöker nu

att ordna en lista

över de platser där

det blivit fel i valet.

I dag, måndag, ska myndigheten

träffa alla partier i riksdagen

för att berätta om felet.

8 SIDOR/TT