Alla Väljare

En person lägger ett kuvert med röst i en låda.

Ett kuvert med en röst. Foto: Pontus Lundahl/TT

Fel på röster i valet

Över en miljon människor
har redan röstat i valet.
De har röstat i förtid.

Men det har blivit fel
när en del av rösterna
lämnats in.

En del som röstat
har blivit avprickade två gånger.
Andra har blivit avprickade
på fel person.

Det har hänt med
max 500 av rösterna
som redan lämnats in.

Det säger myndigheten
som sköter valet,
Valmyndigheten.

Det är inte klart
vilka röster som blivit fel.
Valmyndigheten jobbar
med att undersöka det.

Valmyndigheten försöker nu
att ordna en lista
över de platser där
det blivit fel i valet.

I dag, måndag, ska myndigheten
träffa alla partier i riksdagen
för att berätta om felet.

8 SIDOR/TT

7 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Perra skriver:
    7 september, 2026 kl. 13:13

    Det är 500 för mycket 😠

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar