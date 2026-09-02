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Sarah Mejreh har gjort en film om att rösta. Foto: DV Studio 127
Film om att rösta
Sarah Mejreh har gjort
en film om att rösta i valet.
Filmen heter Valet.
Den ska hjälpa fler
att rösta, hoppas hon.
– Jag älskar att rösta.
Att rösta är viktigt.
Det påverkar framtiden,
säger Sarah Mejreh.
Men det kan vara
svårt att rösta
för den som inte kan läsa.
Och för den som behöver
ett lättare språk.
– Filmen kan hjälpa dem,
säger Sarah Mejreh.
Filmen visar bilder
och berättar hur du gör
när du röstar.
Du får veta var du kan rösta.
Du kan rösta i vallokalen
den 13 september.
Du kan också rösta i förtid,
innan valdagen.
Många röstar i förtid.
Det ska Sarah Mejreh
också göra.
Det kan vara svårt att veta
vilket parti du ska rösta på i valet.
Filmen visar partier
som du kan rösta på
och hur deras symboler ser ut.
– Alla kan se filmen,
säger Sarah Mejreh.
Den finns på dagliga verksamheten
Studio 127s sida på Instagram.
Medborgarkontoret
i Skärholmen visar filmen.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
2 september 2026