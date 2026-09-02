Sarah Mejreh har gjort

en film om att rösta i valet.

Filmen heter Valet.

Den ska hjälpa fler

att rösta, hoppas hon.

– Jag älskar att rösta.

Att rösta är viktigt.

Det påverkar framtiden,

säger Sarah Mejreh.

Men det kan vara

svårt att rösta

för den som inte kan läsa.

Och för den som behöver

ett lättare språk.

– Filmen kan hjälpa dem,

säger Sarah Mejreh.

Filmen visar bilder

och berättar hur du gör

när du röstar.

Du får veta var du kan rösta.

Du kan rösta i vallokalen

den 13 september.

Du kan också rösta i förtid,

innan valdagen.

Många röstar i förtid.

Det ska Sarah Mejreh

också göra.

Det kan vara svårt att veta

vilket parti du ska rösta på i valet.

Filmen visar partier

som du kan rösta på

och hur deras symboler ser ut.

– Alla kan se filmen,

säger Sarah Mejreh.

Den finns på dagliga verksamheten

Studio 127s sida på Instagram.

Medborgarkontoret

i Skärholmen visar filmen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Filmen Valet på Instagram