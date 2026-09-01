Hon vill fortsätta styra

Den 13 september är det val.

Kristdemokraternas ledare

Ebba Busch hoppas att

hennes parti får fortsätta

styra Sverige efter valet.

Hon vill styra ihop med:

• Moderaterna

• Liberalerna

• Sverigedemokraterna

De kallas för Tidöpartierna

eller det blågula laget.

Det är de partierna som

bestämmer i Sverige i dag.

Busch vill fortsätta med

regeringens hårda regler

för invandrare och brottslingar.

Hon vill höja barnbidraget

till två tusen kronor

och minska grupperna

med barn i förskolan.

– Det behövs förslag

som gör Sverige vänligare

och enklare för barnfamiljer,

säger hon.

Kristdemokraterna vill inte

styra med Socialdemokraterna,

säger Ebba Busch.

Men hon kan tänka sig

att bestämma vissa saker

tillsammans med dem.

Kan Ebba Busch rösta ja till

att Socialdemokraternas ledare

Magdalena Andersson

blir statsminister efter valet?

– Vid krig, kris

eller något annat allvarligt.

Då är jag beredd

att ta ansvar för Sverige,

säger Ebba Busch.

8 SIDOR/TT