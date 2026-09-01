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Hon sitter på en stol som står på ett torg.

Kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Foto: Pontus Lundahl/TT

Hon vill fortsätta styra

Den 13 september är det val.

Kristdemokraternas ledare
Ebba Busch hoppas att
hennes parti får fortsätta
styra Sverige efter valet.

Hon vill styra ihop med:

• Moderaterna
• Liberalerna
• Sverigedemokraterna

De kallas för Tidöpartierna
eller det blågula laget.
Det är de partierna som
bestämmer i Sverige i dag.

Busch vill fortsätta med
regeringens hårda regler
för invandrare och brottslingar.

Hon vill höja barnbidraget
till två tusen kronor
och minska grupperna
med barn i förskolan.

– Det behövs förslag
som gör Sverige vänligare
och enklare för barnfamiljer,
säger hon.

Kristdemokraterna vill inte
styra med Socialdemokraterna,
säger Ebba Busch.

Men hon kan tänka sig
att bestämma vissa saker
tillsammans med dem.

Kan Ebba Busch rösta ja till
att Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
blir statsminister efter valet?

– Vid krig, kris
eller något annat allvarligt.
Då är jag beredd
att ta ansvar för Sverige,
säger Ebba Busch.

8 SIDOR/TT

Ebba Busch

  • Ebba Busch är 39 år.
  • Hon är född i Uppsala
    där hon fortfarande bor.
  • Ebba Busch har varit med länge
    i Kristdemokraterna.
  • Hon har jobbat i partiets
    grupp för ungdomar
    och i Uppsala kommun.
  • Hon blev Kristdemokraternas
    ledare år 2015.
  • I dag är hon regeringens minister
    för energi och företag.
Hon har långt ljust hår. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Foto: Jessica Gow/TT

1 september 2026

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8 kommentarer
  1. Ulf kristersson skriver:
    1 september, 2026 kl. 11:23

    jag vill gå med dig Ebba .det låter roligt 😀

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  2. Ebba Buske skriver:
    1 september, 2026 kl. 12:50

    ✌️😭

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  3. Regn skriver:
    1 september, 2026 kl. 12:56

    På högerkanten säger sig partierna vara eniga kring brottspolitik och invandringspolitik, men historiskt sett finns det stora skillnader. Risken för stor splittring på högerkanten är stor då de förmodligen är oeniga. På vänsterkanten, där C kan ses som ett vänsterborgerligt parti, är förmodligen även där oenigheten stor mellan C och V.

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  4. Peter Wang skriver:
    1 september, 2026 kl. 13:49

    Jag älskar Ebba.😍

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  5. Jimmie Åkeson skriver:
    1 september, 2026 kl. 14:15

    Tagga SD ele

    Svara
  6. Erik skriver:
    1 september, 2026 kl. 15:22

    Inte ebba ta Andersson

    Svara
  7. Karim skriver:
    1 september, 2026 kl. 16:48

    SD, SD.
    Enda partiet med alla hästar hemma.

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  8. Bo skriver:
    1 september, 2026 kl. 22:42

    Den bästa politikern i Sverige! Modig, djärv, vältalig, en dam! Det bästa valet för Sverige!

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