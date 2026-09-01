Alla Väljare
Kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Foto: Pontus Lundahl/TT
Hon vill fortsätta styra
Den 13 september är det val.
Kristdemokraternas ledare
Ebba Busch hoppas att
hennes parti får fortsätta
styra Sverige efter valet.
Hon vill styra ihop med:
• Moderaterna
• Liberalerna
• Sverigedemokraterna
De kallas för Tidöpartierna
eller det blågula laget.
Det är de partierna som
bestämmer i Sverige i dag.
Busch vill fortsätta med
regeringens hårda regler
för invandrare och brottslingar.
Hon vill höja barnbidraget
till två tusen kronor
och minska grupperna
med barn i förskolan.
– Det behövs förslag
som gör Sverige vänligare
och enklare för barnfamiljer,
säger hon.
Kristdemokraterna vill inte
styra med Socialdemokraterna,
säger Ebba Busch.
Men hon kan tänka sig
att bestämma vissa saker
tillsammans med dem.
Kan Ebba Busch rösta ja till
att Socialdemokraternas ledare
Magdalena Andersson
blir statsminister efter valet?
– Vid krig, kris
eller något annat allvarligt.
Då är jag beredd
att ta ansvar för Sverige,
säger Ebba Busch.
8 SIDOR/TT
Ebba Busch
- Ebba Busch är 39 år.
- Hon är född i Uppsala
där hon fortfarande bor.
- Ebba Busch har varit med länge
i Kristdemokraterna.
- Hon har jobbat i partiets
grupp för ungdomar
och i Uppsala kommun.
- Hon blev Kristdemokraternas
ledare år 2015.
- I dag är hon regeringens minister
för energi och företag.
1 september 2026
jag vill gå med dig Ebba .det låter roligt 😀
✌️😭
På högerkanten säger sig partierna vara eniga kring brottspolitik och invandringspolitik, men historiskt sett finns det stora skillnader. Risken för stor splittring på högerkanten är stor då de förmodligen är oeniga. På vänsterkanten, där C kan ses som ett vänsterborgerligt parti, är förmodligen även där oenigheten stor mellan C och V.
Jag älskar Ebba.😍
Tagga SD ele
Inte ebba ta Andersson
SD, SD.
Enda partiet med alla hästar hemma.
Den bästa politikern i Sverige! Modig, djärv, vältalig, en dam! Det bästa valet för Sverige!