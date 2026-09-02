Hon vill ha dyrare bensin

Den 13 september

är det val i Sverige.

Efter valet vill Miljöpartiet

helst styra Sverige

tillsammans med

Socialdemokraterna,

Centerpartiet

och Vänsterpartiet.

Miljöpartiet tror att det kan bli så

trots att Centerpartiet

inte vill styra med Vänsterpartiet.

Miljöpartiet vill minska

Sveriges utsläpp

som gör klimatet varmare.

– Utsläppen måste nu minska fort,

säger partiets ledare Amanda Lind.

Annars klarar inte Sverige

att hålla sina löften till EU

om klimatet, säger hon.

Just nu är bensinen i Sverige

bland de billigaste i hela EU.

Det beror på att regeringen

har sänkt skatten på bensin.

Amanda Lind säger

att bensinen måste bli dyrare

för att utsläppen ska minska.

Det gäller oavsett vilken regering

det blir efter valet, säger hon.

– Miljöpartiet är det enda partiet

som är ärliga med den frågan, säger hon.

Partiet vill också ha mer vindkraft,

ordna bättre järnväg

och göra det billigare

för den som vill köpa eller hyra

en ny eller gammal elbil.

Miljöpartiet vill också

ändra lagen för invandrare.

De vill att fler unga vuxna

ska få stanna i Sverige med sina familjer.

8 SIDOR/TT