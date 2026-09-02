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Hon sitter på en stol på en perrong för tåg. Bakom henne syns ett tåg.

Miljöpartiets ledare Amanda Lind. Foto: Johan Nilsson/TT

Hon vill ha dyrare bensin

Den 13 september
är det val i Sverige.

Efter valet vill Miljöpartiet
helst styra Sverige
tillsammans med
Socialdemokraterna,
Centerpartiet
och Vänsterpartiet.

Miljöpartiet tror att det kan bli så
trots att Centerpartiet
inte vill styra med Vänsterpartiet.

Miljöpartiet vill minska
Sveriges utsläpp
som gör klimatet varmare.

– Utsläppen måste nu minska fort,
säger partiets ledare Amanda Lind.

Annars klarar inte Sverige
att hålla sina löften till EU
om klimatet, säger hon.

Just nu är bensinen i Sverige
bland de billigaste i hela EU.
Det beror på att regeringen
har sänkt skatten på bensin.

Amanda Lind säger
att bensinen måste bli dyrare
för att utsläppen ska minska.
Det gäller oavsett vilken regering
det blir efter valet, säger hon.

– Miljöpartiet är det enda partiet
som är ärliga med den frågan, säger hon.

Partiet vill också ha mer vindkraft,
ordna bättre järnväg
och göra det billigare
för den som vill köpa eller hyra
en ny eller gammal elbil.

Miljöpartiet vill också
ändra lagen för invandrare.
De vill att fler unga vuxna
ska få stanna i Sverige med sina familjer.

8 SIDOR/TT

Amanda Lind

  • Amanda Lind är 46 år.
    Hon är född i Uppsala
    och uppvuxen i Luleå.
  • Amanda Lind har jobbat
    i Miljöpartiet i över 25 år.
  • Hon var minister för kultur
    i den förra regeringen.
  • Amanda Lind leder Miljöpartiet
    tillsammans med Daniel Helldén.
Hon tittar in i kameran och ler litegrann. Amanda Lind är ledare för Miljöpartiet. Foto: Pontus Lundahl/TT

2 september 2026

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10 kommentarer
  1. V skriver:
    2 september, 2026 kl. 09:53

    Hon är inte redig bensinen är redan dyr.

    Svara
  2. Om skriver:
    2 september, 2026 kl. 09:59

    Då kan väl hon och hennes familj börja gå överallt i stället för att använda någon form av transport. Det borde väl vara en enkel lösning.

    Svara
  3. 🤢🤢🤢🤢 skriver:
    2 september, 2026 kl. 10:23

    Hon kan skaffa häst och vagn.men jag pendlar 6mil till jobbet jag måste använda bil.

    Svara
  4. hata trump skriver:
    2 september, 2026 kl. 11:51

    heja vänstersidan

    Svara
  5. Markus Allard 2026 skriver:
    2 september, 2026 kl. 12:42

    hela jävla vänstersidan vill att man ska åka häst och sånt skit varför inte bry sig om vad folket vill i stället dme vill ju att vi ska tillbaka till stenåldern

    Svara
  6. Vänster skriver:
    2 september, 2026 kl. 12:50

    Nu kör vi Vänstersidan!!!

    Svara
  7. Uffe tuffe skriver:
    2 september, 2026 kl. 13:02

    Nu kör vi höger LKMSD!!!💙💙💙💙

    Svara
  8. En av 8 314 178 928 skriver:
    2 september, 2026 kl. 13:09

    Iden låter mycket bra🌳👩‍🌾🌲, men först måste vi reda ut de ekonomiska och logistiska frågorna.💰🚚💼 Jag håller med henne, men vi behöver en gedigen presentation med beräkningar.✅📋

    Svara
  9. Förnuft skriver:
    2 september, 2026 kl. 14:45

    Jag föreslår en skatt på löjligt hår.

    Svara
  10. Ulrik Petersson skriver:
    2 september, 2026 kl. 16:20

    Bensin och Diesel ska kosta 5 kronor per liter!

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