Alla Väljare
Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: Johan Nilsson/TT
Hon vill höja pensionen
Socialdemokraterna tycker
att många saker i Sverige
måste ändras.
Så kan det bli om
partiet vinner valet.
Det säger ledaren
Magdalena Andersson.
Hon tror att det
ska gå bra för
Socialdemokraterna i valet.
– Sverige ser ut att välja
en ny väg, säger hon.
En del undersökningar
bland väljare visar
att regeringen
kan förlora makten efter valet.
Men nya undersökningar
har också visat att det går
sämre för Socialdemokraterna.
Socialdemokraternas viktigaste
frågor i valet är att de vill
att folk ska få pengar även
den första dagen de är sjuka.
Det kallas karensdag.
Den dagen vill partiet ta bort.
Socialdemokraterna vill också
ge mer pengar till
pensionärer.
Framför allt till de som
har jobbat i över 40 år.
Partiet vill också att de som
har haft tunga jobb ska
få arbeta mindre utan att få
mindre pengar i pension.
Partiet vill göra tandvård
billigare för alla vuxna.
De vill också ge familjer
extra barnbidrag inför jul
och sommar.
Socialdemokraterna
vill att bankerna
ska betala en särskild
skatt på sina vinster.
De vill också höja skatten
för de som tjänar mer än
70 tusen kronor i månaden.
Magdalena Andersson vill
inte säga vilka partier hon helst
vill samarbeta med efter valet.
Det enda partiet hon
inte vill samarbeta
med är Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
Magdalena Andersson
- Magdalena Andersson är 59 år.
Hon är uppvuxen i Uppsala
men bor nu i Stockholm.
- Andersson tog över som ledare
för Socialdemokraterna år 2021.
- Hon blev Sveriges första kvinna
som var statsminister samma år.
- Men hon blev snart tvingad att sluta.
Det hände efter att riksdagen
röstade nej till Socialdemokraternas
plan för Sveriges pengar,
budgeten.
7 september 2026
Varför fotograferar man politiker mitt på gatan 🙂
konstigt att man kan vilja samma saker men samma på ett anat sätt!!!!😮😮😮
hon bara fiskar rösterna. vinner hon då blir det mer fattiga pensionärer det lovar jag .så rösta rätt!!!
USCH för sossarna! För min del blir det SD. Jag håller inte med om Sossarnas väg för Sverige, och om någon vill kalla mig rasist eller nazist bara för att jag röstar SD, gör det då.
Jag håller på ett parti som gör vad dem säger istället för vissa andra…
rösta på socialdemokraterna😀😀😀
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