Hon vill höja pensionen

Socialdemokraterna tycker

att många saker i Sverige

måste ändras.

Så kan det bli om

partiet vinner valet.

Det säger ledaren

Magdalena Andersson.

Hon tror att det

ska gå bra för

Socialdemokraterna i valet.

– Sverige ser ut att välja

en ny väg, säger hon.

En del undersökningar

bland väljare visar

att regeringen

kan förlora makten efter valet.

Men nya undersökningar

har också visat att det går

sämre för Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas viktigaste

frågor i valet är att de vill

att folk ska få pengar även

den första dagen de är sjuka.

Det kallas karensdag.

Den dagen vill partiet ta bort.

Socialdemokraterna vill också

ge mer pengar till

pensionärer.

Framför allt till de som

har jobbat i över 40 år.

Partiet vill också att de som

har haft tunga jobb ska

få arbeta mindre utan att få

mindre pengar i pension.

Partiet vill göra tandvård

billigare för alla vuxna.

De vill också ge familjer

extra barnbidrag inför jul

och sommar.

Socialdemokraterna

vill att bankerna

ska betala en särskild

skatt på sina vinster.

De vill också höja skatten

för de som tjänar mer än

70 tusen kronor i månaden.

Magdalena Andersson vill

inte säga vilka partier hon helst

vill samarbeta med efter valet.

Det enda partiet hon

inte vill samarbeta

med är Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT