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En bild med reklam för Vänsterpartiet som sitter på en stolpe på en gata.

Flera politiker får inte vara med i valet för Vänsterpartiet. Foto: B Larsson Rosvall/TT

Politiker måste sluta

Vänsterpartiet stoppar
flera av sina politiker.
De får inte längre
vara med i valet.

Politikerna har skrivit
olika saker som är dåliga.
En del har skrivit
hat mot judar.
Andra har hyllat Ryssland
eller gruppen Hamas
som styr i det palestinska
området Gaza.

Det berättar tidningen
Expressen.

Det är åtta politiker
som nu blir stoppade.
Politikerna skulle vara med
i valet till kommunerna.
En av dem var också med
i valet till riksdagen.

Tidigare i år
har Vänsterpartiet
stoppat 25 andra politiker
som har spridit
liknande saker.

8 SIDOR/TT

7 september 2026

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2 kommentarer
  1. . skriver:
    7 september, 2026 kl. 11:13

    bra

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  2. Ahhhh skriver:
    7 september, 2026 kl. 13:53

    Dagen börjar bra.
    De blinda kanske vaknar.

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