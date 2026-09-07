Alla Väljare
Flera politiker får inte vara med i valet för Vänsterpartiet. Foto: B Larsson Rosvall/TT
Politiker måste sluta
Vänsterpartiet stoppar
flera av sina politiker.
De får inte längre
vara med i valet.
Politikerna har skrivit
olika saker som är dåliga.
En del har skrivit
hat mot judar.
Andra har hyllat Ryssland
eller gruppen Hamas
som styr i det palestinska
området Gaza.
Det berättar tidningen
Expressen.
Det är åtta politiker
som nu blir stoppade.
Politikerna skulle vara med
i valet till kommunerna.
En av dem var också med
i valet till riksdagen.
Tidigare i år
har Vänsterpartiet
stoppat 25 andra politiker
som har spridit
liknande saker.
8 SIDOR/TT
7 september 2026
bra
Dagen börjar bra.
De blinda kanske vaknar.