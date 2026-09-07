Politiker måste sluta

Vänsterpartiet stoppar

flera av sina politiker.

De får inte längre

vara med i valet.

Politikerna har skrivit

olika saker som är dåliga.

En del har skrivit

hat mot judar.

Andra har hyllat Ryssland

eller gruppen Hamas

som styr i det palestinska

området Gaza.

Det berättar tidningen

Expressen.

Det är åtta politiker

som nu blir stoppade.

Politikerna skulle vara med

i valet till kommunerna.

En av dem var också med

i valet till riksdagen.

Tidigare i år

har Vänsterpartiet

stoppat 25 andra politiker

som har spridit

liknande saker.

8 SIDOR/TT