Så går det i valet

Klockan 20 på söndagen

stängde vallokalerna.

Nu blir rösterna räknade.

8 Sidor berättar hur det

går i valet hela kvällen.

Klockan 20:

SVT har frågat folk

hur de har röstat

i valet till riksdagen.

Flest svarar att de

har röstat på partiet Socialdemokraterna.

De får ungefär 28 procent

av rösterna.

Ungefär 18 procent svarar

att de har röstat

på partiet Moderaterna.

Ungefär 17 procent svarar

att de har röstat

på partiet Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet blir fjärde största parti

när folk svarar hur de röstat.

De får ungefär 8 procent.

Ungefär 7,5 procent svarar

att de röstat på Centerpartiet.

Miljöpartiet får 7,4 procent

av rösterna.

Partiet Kristdemokraterna

får 6,1 procent.

Partiet Liberalerna

får 5,4 procent.

SVTs undersökning visar

att partierna i regeringen

och Sverigedemokraterna

får 46,8 procent.

De andra partierna

får 51,3 procent tillsammans.

Om resultatet stämmer

med rösterna i hela valet

kan regeringen förlora makten.

Men resultatet är bara

en undersökning.

Klockan 21:

Många är glada på partiet

Socialdemokraternas möte

i Stockholm på söndagens kväll.

– Alla röster ska räknas.

Vi väntar på resultatet.

Men om det blir så här

så blir Magdalena Andersson

statsminister i vårt land.

Det säger Tobias Baudin

i partiet Socialdemokraterna.

Klockan 21.15:

Ett parti måste få

över fyra procent av alla röster

för att få vara med i riksdagen.

Många är oroliga

att partiet Liberalerna

inte ska få det.

Men i SVTs undersökning

får Liberalerna över fem procent.

– Jag är nervös.

Jag litar inte

på undersökningarna.

Det säger Romina Pourmokhtari

i Liberalerna.

Hon är minister

för politiken om miljön

i dagens regering.

Klockan 21:30:

När vallokalerna

stängde klockan 20

började personal

att räkna rösterna.

Nu har ungefär 430 områden

räknat klart sina röster.

Det finns mer än

6 600 områden med röster.

Alla röster

ska räknas två gånger.

En gång i kväll.

På måndag börjar personal

på myndigheten Länsstyrelsen

att räkna alla röster igen.

Klockan 22:00:

Det är väldigt jämnt

mellan de båda sidorna i valet.

Det visar en ny undersökning

som SVT har gjort.

SVT har låtit en dator

räkna ut hur det kan sluta i valet

även om inte alla områden är räknade.

Nu säger experterna

att det kan ta lång tid

innan vi vet hur valet slutar.

Alla röster kan behöva

bli räknade innan vi vet säkert.

På onsdag räknas rösterna

från svenskar

som röstat i andra länder.

Och de sista rösterna

från folk som röstade i förtid.

Klockan 22:30:

Nu är hälften av alla områden räknade.

Det är jämnt mellan de båda sidorna.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,

Miljöpartiet och Centerpartiet

har 49,4 procent tillsammans.

Moderaterna, Kristdemokraterna,

Liberalerna och Sverigedemokraterna

har 49,2 procent tillsammans.

Klockan 22:50:

Det är mycket jämnt

mellan de två sidorna i valet.

– Det kommer att bli

en lång natt.

Det säger Jakob Forssmed

i partiet Kristdemokraterna.

– Det blir nog jämnt in i det sista.

Det säger Emma Wiesner

i Centerpartiet.

Klockan 23:15:

– Ett av våra allra bästa val hittills.

Det säger Amanda Lind

när hon och Daniel Helldén

talar tillsammans

på Miljöpartiets möte i Stockholm.

De är ledare för partiet.

Miljöpartiet verkar få

lite mer än sex procent

av rösterna.

Men det är fortsatt mycket jämnt

mellan de båda sidorna.

Klockan 23:40

Över åtta miljoner kunde rösta i valet i Sverige.

80,5 procent verkar ha röstat.

Det säger Valmyndigheten.

Nu är över fem miljoner röster räknade.

Det är fortfarande mycket jämnt

mellan de båda sidorna.

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