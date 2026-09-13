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Hälften av rösterna räknade och helt jämnt mellan de båda sidorna. Ingen glad stämning på Socialdemokraternas möte i Stockholm. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson är glad när hon kommer till partiets möte i Stockholm på söndagens kväll. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Partiet Moderaterna har möte på ett hotell i Stockholm. Bland andra ministern Maria Malmer Stenergard är där. Foto: Christine Olsson / TT
Folk på partiets Sverigedemokraternas möte i Stockholm. De väntar på resultat från valet. Foto: Pontus Lundahl/TT
Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommer till partiets möte i Stockholm på söndagens kväll. Foto: Nicklas Thegerström/TT
Människor är glada på Centerpartiets möte i Stockholm på söndagens kväll. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist hälsar på partiets tidigare ledare Maud Olofsson på partiets möte på söndagens kväll. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Miljöpartiets två ledare Daniel Helldén och Amanda Lind kommer till partiets möte i Stockholm på söndagens kväll. Politikern Alice Bah Kuhnke hoppar ur en buss som går på el. Foto: Jessica Gow/TT
Kristdemokraternas ledare Ebba Busch pratar på partiets möte i Stockholm. Foto: Pär Bäckström/TT
Folk jublar på partiet Liberalernas möte i Stockholm. Foto: Anders Wiklund / TT
Kuvert med röster öppnas. Rösterna blir räknade. Foto. Johan Nilsson/TT
Så går det i valet
Klockan 20 på söndagen
stängde vallokalerna.
Nu blir rösterna räknade.
8 Sidor berättar hur det
går i valet hela kvällen.
Klockan 20:
SVT har frågat folk
hur de har röstat
i valet till riksdagen.
Flest svarar att de
har röstat på partiet Socialdemokraterna.
De får ungefär 28 procent
av rösterna.
Ungefär 18 procent svarar
att de har röstat
på partiet Moderaterna.
Ungefär 17 procent svarar
att de har röstat
på partiet Sverigedemokraterna.
Vänsterpartiet blir fjärde största parti
när folk svarar hur de röstat.
De får ungefär 8 procent.
Ungefär 7,5 procent svarar
att de röstat på Centerpartiet.
Miljöpartiet får 7,4 procent
av rösterna.
Partiet Kristdemokraterna
får 6,1 procent.
Partiet Liberalerna
får 5,4 procent.
SVTs undersökning visar
att partierna i regeringen
och Sverigedemokraterna
får 46,8 procent.
De andra partierna
får 51,3 procent tillsammans.
Om resultatet stämmer
med rösterna i hela valet
kan regeringen förlora makten.
Men resultatet är bara
en undersökning.
Klockan 21:
Många är glada på partiet
Socialdemokraternas möte
i Stockholm på söndagens kväll.
– Alla röster ska räknas.
Vi väntar på resultatet.
Men om det blir så här
så blir Magdalena Andersson
statsminister i vårt land.
Det säger Tobias Baudin
i partiet Socialdemokraterna.
Klockan 21.15:
Ett parti måste få
över fyra procent av alla röster
för att få vara med i riksdagen.
Många är oroliga
att partiet Liberalerna
inte ska få det.
Men i SVTs undersökning
får Liberalerna över fem procent.
– Jag är nervös.
Jag litar inte
på undersökningarna.
Det säger Romina Pourmokhtari
i Liberalerna.
Hon är minister
för politiken om miljön
i dagens regering.
Klockan 21:30:
När vallokalerna
stängde klockan 20
började personal
att räkna rösterna.
Nu har ungefär 430 områden
räknat klart sina röster.
Det finns mer än
6 600 områden med röster.
Alla röster
ska räknas två gånger.
En gång i kväll.
På måndag börjar personal
på myndigheten Länsstyrelsen
att räkna alla röster igen.
Klockan 22:00:
Det är väldigt jämnt
mellan de båda sidorna i valet.
Det visar en ny undersökning
som SVT har gjort.
SVT har låtit en dator
räkna ut hur det kan sluta i valet
även om inte alla områden är räknade.
Nu säger experterna
att det kan ta lång tid
innan vi vet hur valet slutar.
Alla röster kan behöva
bli räknade innan vi vet säkert.
På onsdag räknas rösterna
från svenskar
som röstat i andra länder.
Och de sista rösterna
från folk som röstade i förtid.
Klockan 22:30:
Nu är hälften av alla områden räknade.
Det är jämnt mellan de båda sidorna.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Centerpartiet
har 49,4 procent tillsammans.
Moderaterna, Kristdemokraterna,
Liberalerna och Sverigedemokraterna
har 49,2 procent tillsammans.
Klockan 22:50:
Det är mycket jämnt
mellan de två sidorna i valet.
– Det kommer att bli
en lång natt.
Det säger Jakob Forssmed
i partiet Kristdemokraterna.
– Det blir nog jämnt in i det sista.
Det säger Emma Wiesner
i Centerpartiet.
Klockan 23:15:
– Ett av våra allra bästa val hittills.
Det säger Amanda Lind
när hon och Daniel Helldén
talar tillsammans
på Miljöpartiets möte i Stockholm.
De är ledare för partiet.
Miljöpartiet verkar få
lite mer än sex procent
av rösterna.
Men det är fortsatt mycket jämnt
mellan de båda sidorna.
Klockan 23:40
Över åtta miljoner kunde rösta i valet i Sverige.
80,5 procent verkar ha röstat.
Det säger Valmyndigheten.
Nu är över fem miljoner röster räknade.
Det är fortfarande mycket jämnt
mellan de båda sidorna.
8 SIDOR
13 september 2026
Det ör bra att regeringen förlorar makten för sverge behöver bli bätre en som det är jag hopas att det blir V och röda rosen som viner deta val