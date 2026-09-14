Valarbetare blev slagen

En man som

jobbade för partiet

Socialdemokraterna i valet

blev slagen förra veckan.

Det hände i Bromölla i Skåne.

Mannen jobbade med

att knacka dörr

hemma hos folk inför valet.

Maja Rubin jobbade

med mannen när det hände.

En man som de knackade på hos

slog och sparkade

hennes kollega i huvudet.

– Det var hemskt.

Jag skrek på hjälp och ringde 112.

Jag försökte stoppa det,

säger Maja Rubin.

Mannen som blev slagen

fick åka ambulans till sjukhuset.

Han kunde lämna sjukhuset

samma natt.

Maja Rubin är osäker på

om attacken hände

för att mannen de knackade på hos

kände sig störd.

Eller om han var arg

på deras politik.

En 18-årig man är misstänkt

för misshandeln.

Han sitter inlåst

hos poliserna.

Poliserna ska nu undersöka

om våldet handlade

om politik eller inte.

8 SIDOR/TT