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En skylt på en polisbil. Polis står det på skylten.

Poliserna tog en man som är misstänkt för att ha slagit valarbetaren. Foto: Christine Olsson/TT

Valarbetare blev slagen

En man som
jobbade för partiet
Socialdemokraterna i valet
blev slagen förra veckan.
Det hände i Bromölla i Skåne.

Mannen jobbade med
att knacka dörr
hemma hos folk inför valet.

Maja Rubin jobbade
med mannen när det hände.
En man som de knackade på hos
slog och sparkade
hennes kollega i huvudet.

– Det var hemskt.
Jag skrek på hjälp och ringde 112.
Jag försökte stoppa det,
säger Maja Rubin.

Mannen som blev slagen
fick åka ambulans till sjukhuset.
Han kunde lämna sjukhuset
samma natt.

Maja Rubin är osäker på
om attacken hände
för att mannen de knackade på hos
kände sig störd.
Eller om han var arg
på deras politik.

En 18-årig man är misstänkt
för misshandeln.
Han sitter inlåst
hos poliserna.

Poliserna ska nu undersöka
om våldet handlade
om politik eller inte.

8 SIDOR/TT

14 september 2026

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7 kommentarer
  1. Petri Tanner, skriver:
    14 september, 2026 kl. 10:09

    Jag tycker ätt nyheter är bra faktiskt,

    Svara
  2. Shrek skriver:
    14 september, 2026 kl. 11:04

    tycker synd

    Svara
  3. ... skriver:
    14 september, 2026 kl. 11:09

    Tycker det är dåligt att gå och knacka dörren och fiska rösterna. Bra läxa för framtiden.

    Svara
  4. Lena skriver:
    14 september, 2026 kl. 11:14

    Nej, det är oacceptabelt! Du måste visa respekt också för dem som du inte håller med!
    Vad får vi för ett samhälle om vi misshandlar dem vi inte är överens med?
    I Sverige har vi demokrati, men sidan som vinner måste ändå respektera att det finns andra som har andra åsikter.

    Svara
  5. milkshake skriver:
    14 september, 2026 kl. 13:32

    oj da.
    8Sidor vet ni varför det hände?

    Svara
  6. isak skriver:
    14 september, 2026 kl. 13:43

    8 sidor hur länge ska han vara i fängelset

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 september, 2026 kl. 13:46

      Hej Isak!

      Det vet vi inte.
      Först ska det vara en rättegång.

      Hälsningar från 8 Sidor

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