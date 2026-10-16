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Politikern Mohamed Abdukardir Ali. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Politiker får inte ledigt
Politikern Mohamed Ali
vill vara ledig från sitt jobb
i riksdagen.
Men riksdagens ledare
säger nej till det.
Mohamed Ali är
ny politiker i riksdagen
för Vänsterpartiet.
Men poliserna undersöker
fusk i området där
han fick sina röster.
Därför ville Alis parti
att han skulle vänta med
att börja jobba i riksdagen.
Men Ali är själv
inte misstänkt
för något brott.
Därför får han inte
vara ledig.
Det säger riksdagens ledare,
talmannen Andreas Norlén.
Mohamed Ali har redan
varit ledig i två veckor.
Det har varit ett undantag.
Nu får han inte fortsätta
att vara ledig.
Den här veckan har Mohamed Ali
i stället varit sjuk.
Snart får han inte vara sjuk
utan papper från läkare.
Nu säger Vänsterpartiet
att han ska börja jobba.
– Han ska börja att arbeta
i riksdagen så fort som möjligt.
Det säger Ida Gabrielsson
i Vänsterpartiet.
8 SIDOR/TT
16 oktober 2026
Vad dåligt😔