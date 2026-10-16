Alla Väljare

Han tittar åt sidan. Han har en rock, tröja och skjorta på sig.

Politikern Mohamed Abdukardir Ali. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Politiker får inte ledigt

Politikern Mohamed Ali
vill vara ledig från sitt jobb
i riksdagen.
Men riksdagens ledare
säger nej till det.

Mohamed Ali är
ny politiker i riksdagen
för Vänsterpartiet.

Men poliserna undersöker
fusk i området där
han fick sina röster.
Därför ville Alis parti
att han skulle vänta med
att börja jobba i riksdagen.

Men Ali är själv
inte misstänkt
för något brott.
Därför får han inte
vara ledig.
Det säger riksdagens ledare,
talmannen Andreas Norlén.

Mohamed Ali har redan
varit ledig i två veckor.
Det har varit ett undantag.
Nu får han inte fortsätta
att vara ledig.

Den här veckan har Mohamed Ali
i stället varit sjuk.
Snart får han inte vara sjuk
utan papper från läkare.

Nu säger Vänsterpartiet
att han ska börja jobba.

– Han ska börja att arbeta
i riksdagen så fort som möjligt.

Det säger Ida Gabrielsson
i Vänsterpartiet.

8 SIDOR/TT

16 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Ted skriver:
    16 oktober, 2026 kl. 10:56

    Vad dåligt😔

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar