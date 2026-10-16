Politiker får inte ledigt

Politikern Mohamed Ali

vill vara ledig från sitt jobb

i riksdagen.

Men riksdagens ledare

säger nej till det.

Mohamed Ali är

ny politiker i riksdagen

för Vänsterpartiet.

Men poliserna undersöker

fusk i området där

han fick sina röster.

Därför ville Alis parti

att han skulle vänta med

att börja jobba i riksdagen.

Men Ali är själv

inte misstänkt

för något brott.

Därför får han inte

vara ledig.

Det säger riksdagens ledare,

talmannen Andreas Norlén.

Mohamed Ali har redan

varit ledig i två veckor.

Det har varit ett undantag.

Nu får han inte fortsätta

att vara ledig.

Den här veckan har Mohamed Ali

i stället varit sjuk.

Snart får han inte vara sjuk

utan papper från läkare.

Nu säger Vänsterpartiet

att han ska börja jobba.

– Han ska börja att arbeta

i riksdagen så fort som möjligt.

Det säger Ida Gabrielsson

i Vänsterpartiet.

8 SIDOR/TT