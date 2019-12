Hon gjorde bästa låten

Den svenska artisten

Robyn har gjort

2010-talets bästa låt.

Det säger den amerikanska

tidningen Rolling Stone.

Rolling Stone har tagit fram

en lista på de bästa låtarna

mellan åren 2010 och 2019.

Robyns låt Dancing on my own

kom på första plats.

Tvåa på listan är artisten

Kendrick Lamar med låten Alright.

Trea är artisten Adele

med låten Rolling in the deep.

Det finns fler svenska

låtar på listan.

Bland annat Tove Los låt Habits

och Icona Pops låt I love it.

Här kan du se vilka låtar

som är med på listan.

Rolling Stones lista

8 SIDOR/TT