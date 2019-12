Den svenska artisten

Marie Fredriksson är död.

Hon var med i gruppen Roxette

tillsammans med Per Gessle.

Roxette var ett av världens

mest kända rockband på 1980-talet.

Några av bandets

mest kända låtar var

The look, Listen to your heart

och It must have been love.

Marie Fredriksson gjorde också

egen musik på svenska.

Bland annat låtarna

Tro, Ännu doftar kärlek

och Sparvöga.

Marie Fredriksson fick

en hjärntumör 2002.

Hon hann vara frisk i flera år.

Men sedan blev hon sjuk igen.

Nu har hon dött av sjukdomen.

– Du var en fantastisk sångerska.

Tack för allt vi fått dela,

säger Per Gessle om Marie.

Marie Fredriksson

blev 61 år gammal.

Lyssna på två låtar med Marie:

Listen to your heart med Roxette

Tro med Marie Fredriksson

8 SIDOR/TT