De får en andra chans

På lördag är det Andra chansen

i Eskilstuna.

Åtta artister tävlar

om att komma till final

i Melodifestivalen.

De möter varandra i dueller.

Anis Don Demina sjunger låten

Vem e som oss.

Han tävlar mot Ellen Benediktson

och Simon Peyron som sjunger

låten Surface.

Malou Prytz och hennes låt Ballerina

tävlar mot Paul Rey som sjunger

Talking in my sleep.

Felix Sandman sjunger Boys with emotions.

Han tävlar mot Frida Öhrn

som har låten We are one.

Mendez och Alvaro Estrella

sjunger låten Vamos amigos.

De tävlar mot Drängarna

och deras låt Piga och dräng.

Tittarnas röster bestämmer

vilka som vinner.

Vinnarna i varje duell

går vidare till finalen

som är nästa helg i Stockholm.