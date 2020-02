En miljard har sett deras låt

Många gillar att titta

på videor med musik

på sajten Youtube.

De mest populära

låtarna kan få

flera miljoner visningar.

Några låtar har

över en miljard visningar.

Till exempel låtarna

Despacito med Luis Fonsi

och Gagnam Style med Psy.

Men det är ovanligt med

så många visningar.

Särskilt för gamla låtar

som blev gjorda

före 2000-talet.

Men nu har en norsk låt

klarat det.

Det är låten Take on me

med gruppen Aha.

Den 17 februari i år

hade den visats en miljard

gånger på Youtube.

Låten kom 1984.

När bandet gjorde

en tecknad video till låten

år 1985 blev den

en stor hit över hela världen.

– Videon är speciell.

Den är ritad för hand.

Och folk verkar ha gillat

låten under alla år sedan dess,

säger Magne Furuholmen

från bandet.

Här kan du se låten:

Take on me

8 SIDOR/TT