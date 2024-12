Många gillar Björnzone

Artisten och komikern

Björn Gustafsson

startade gruppen Björnzone.

Det är en grupp som skojar

om andra grupper

där bara killar sjunger.

Första gången Björnzone spelade

för folk var i pausen

på årets melodifestival.

Gruppen sjöng låten Still the one.

Nu har låtens video blivit

årets mest populära video

på sajten Youtube.

Björnzone har också

gjort en ny låt.

Det är jullåten A Christmas song.

Pengarna som Björnzone tjänar

på den låten ska de

ge till Radiohjälpen.

Radiohjälpen hjälper människor

som har det svårt.

Det är flera kända artister

som sjunger i Björnzone.

Förutom Björn Gustafsson

är det Måns Zelmerlöw,

Eric Saade, Filip Berg,

Adam Lundgren, Casper Janebrink,

Loa Falkman, Boris Renée,

Ulrik Munther och Viktor Leksell.

8 SIDOR/TT

Se Björnzone i Melodifestivalen

Se Björnzones jullåt

Gillar du Björnzone?

Skriv gärna en kommentar.