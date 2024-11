Kultur

Victor Beer, Joel Adolphson och Emil Beer är gruppen I Just Want To Be Cool. Foto: TT

Deras böcker blir film

Lyssna De tre kompisarna

Victor Beer, Joel Adolphson

och Emil Beer har en grupp.

Gruppen heter

I Just Want To Be Cool.

De gör filmer på sajten Youtube. Gruppen har också

skrivit några böcker som heter

Skurkarnas skurk. Nu är det klart att böckerna

ska bli film på bio.

Alain Darborg ska göra filmen.

Jessika Jankert ska skriva

berättelsen till filmen. Och de tre kompisarna

från gruppen ska själva

vara med i filmen. De ska spela in filmen

i Stockholm och Litauen nästa år.

Om allt går bra

har filmen premiär på bio

Om allt går bra