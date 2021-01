Hon sjunger i stor gala

Lördagen den 30 januari

är det en gala

i TV4 med många artister.

Artister som ska uppträda är:

Zara Larsson

Miriam Bryant

Loreen

Mariette

Get Up Soul Choir

Mikael Tornving

Lars Winnerbäck

Tomas Ledin

Molly Sandén

Benjamin Ingrosso

Stor

Helen Sjöholm

First Aid Kit

Frida Öhrn

Galan ska ledas

av Sarah Dawn Finer

och Martin Stenmarck.

Galan ska samla in pengar

för att hjälpa artister.

Många som jobbar med musik

har svårt att få jobb

under tiden med viruset corona.

Många har blivit arbetslösa.

Galan heter Don’t stop the music.

Den är två timmar lång.

Artisterna uppträder direkt i sändningen.

Galan är i TV4 klockan 20.

