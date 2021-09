Google minns artisten Avicii

Avicii var en svensk artist.

Han hade flera kända låtar.

Wake me up, Levels

och Without you

heter några av dem.

Aviciis riktiga namn

var Tim Bergling.

Den 20 april år 2018

tog Tim Bergling sitt liv.

I dag, onsdag, skulle han ha fyllt 32 år.

För att minnas honom

har sajten Google

en teckning på sin sida.

Teckningen visar

Tim Bergling när han spelar musik.

Den är skapad av

konstnären Alyssa Winans.

– Känslan av värme

och nyfikenhet som han

gav genom sin musik

var en stor inspiration för mig,

säger Alyssa Winans.

Om du klickar på teckningen

kommer du vidare till en film.

Den är också skapad av Alyssa Winans.

Tims pappa Klas Bergling

är glad över hyllningen

till sin son.

Han säger att filmen är en

varm berättelse om en ung man

som följer sin dröm.

– Den säger också att livet

inte alltid är enkelt trots framgång,

säger Klas Bergling.

Tim Berglings föräldrar

startade 2019 en stiftelse som heter

Tim Bergling Foundation.

Den jobbar bland annat

med att öka kunskapen

om psykisk ohälsa.

Om du själv mår dåligt

finns det alltid någon

att prata med.

På sajten 1177 finns det

flera nummer du kan ringa:

